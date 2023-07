Wout van Aert: “Mattias Skjelmose heeft zich in alle talen geëxcuseerd”

Wout van Aert heeft woensdag voor de elfde etappe gereageerd op de uitspraken van Mattias Skjelmose, die dinsdag had geroepen dat Van Aert naar huis zou gaan vanwege de zwangerschap van zijn vrouw Sarah. Dat bleek niet te kloppen, waardoor de Deense kampioen van Lidl-Trek zich verontschuldigde. “Hij heeft zich inderdaad in alle talen geëxcuseerd”, zei Van Aert daarover tegen Het Nieuwsblad.

Woensdag aan het einde van de rit naar Issoire werd Van Aert ingelicht over het gerucht dat Skjelmose vlak voor de tiende rit de wereld in bracht. “Het was stom van mij”, gaf hij toe na afloop. “Ik begrijp dat Wout en zijn ploeg boos zijn op mij. Wout heeft gisteren ook al contact gezocht met mij. Ik heb mij dan ook verontschuldigd en gezegd dat ik hem vandaag zou opzoeken in de koers.”

Van Aert is hetzelfde van plan. “Ik ga hem vandaag in de koers wel nog eens opzoeken om te vragen vanwaar dat gerucht kwam”, zei de Belg. “Voor mij is het niet leuk om zo de rit te moeten beëindigen en meteen op zulke vragen te moeten antwoorden. Mijn familie kreeg ook langs alle kanten berichten. Mensen denken daar niet altijd bij na. Het is toch vaak verstandiger om gewoon over uzelf te praten. Ik ben hier nog dus hopelijk kunnen we vandaag focussen op de koers.”

Voor de Belgische kopman van Jumbo-Visma is de elfde rit naar Moulins een nieuwe sprintkans. “Ik hoop mij beter te voelen dan gisteren. Daar begint het mee en anders zal ik proberen om de ploeg te steunen en voort te herstellen”, aldus Van Aert. “Ik heb deze Tour al getoond dat ik de snelheid wel in de benen heb, maar gisteren had ik onverwachts slechte benen dus ik hoop dat het vandaag beter is. Het is een kans om mij te mengen.”

