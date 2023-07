Skjelmose gaat door het stof: “Ik begrijp dat Van Aert en zijn ploeg boos zijn”

Mattias Skjelmose kondigde dinsdag voor de start van de tiende etappe van de Tour de France aan dat Wout van Aert de ronde zou verlaten, maar dit bleek niet te kloppen. Een dag later trekt de Deense kampioen dan ook het boetekleed aan. “Het was stom van mij”, citeert Sporza de renner van Lidl-Trek.

Voor de start van de tiende etappe, met aankomst in Issoire, liet de voor Lidl-Trek uitkomende Mattias Skjelmose weten dat Van Aert huiswaarts zou keren. “Ik heb geruchten gehoord dat hij woensdag naar huis gaat. Ik denk dan ook dat Jumbo-Visma vandaag (dinsdag, red.) een vlucht met Van Aert zal laten lopen”, tekende het Deense TV2 op uit de mond van de klimmer.

De geruchten werden door Van Aert en Jumbo-Visma na afloop meteen naar het rijk der fabelen verwezen. “Ik hoorde het gerucht dinsdag in de teammeeting”, blikt Skjelmose voor de start van de elfde rit terug op de ontstane commotie. “De Deense tv vroeg me daarna naar de tactiek van Jumbo-Visma in de etappe naar Issoire. Out of my mind zei ik dat ze alles op alles zouden zetten om Wout in de vlucht te krijgen omdat hij zou vertrekken.”

“Het was stom van mij. Ik begrijp dat Wout en zijn ploeg boos zijn op me. Ik heb hem een bericht gestuurd met mijn excuses en ik hoop dat hij ze ook persoonlijk aanvaardt in de koers. Ik zoek hem vandaag zeker op. Case closed? Dat hoop ik na vandaag. Het spijt me erg.”

Lees ook: Tour 2023: Jumbo-Visma lacht met geruchten over Wout van Aert