Tour 2023: Jumbo-Visma lacht met geruchten over Wout van Aert

Voor de start van de tiende etappe waren er geruchten dat Wout van Aert bezig was aan zijn laatste dag in de Tour de France, maar dit bleek niet te kloppen. Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo-Visma, reageerde deze ochtend met een knipoog nog eens op social media.

Voor de start van de tiende etappe, met aankomst in Issoire, liet de voor Lidl-Trek uitkomende Mattias Skjelmose weten dat Van Aert huiswaarts zou keren. “Ik heb geruchten gehoord dat hij woensdag naar huis gaat. Ik denk dan ook dat Jumbo-Visma vandaag (dinsdag, red.) een vlucht met Van Aert zal laten lopen”, tekende het Deense TV2 op uit de mond van de Deense klimmer.

De geruchten werden door Van Aert en Jumbo-Visma na afloop meteen naar het rijk der fabelen verwezen. “Ik heb het ook maar gehoord via de radio. Gelukkig lichtte een ploegleider me nog in voor ik met jullie kwam spreken, want ik wist nergens van. Ik heb geen idee waar die jongen (Skjelmose, red.) dat vandaan haalt. Ik heb hem nog nooit gesproken. Maar ik ga het hem wel eens vragen. Misschien is het wel zijn wens dat ik naar huis zou gaan”, zei Van Aert met een knipoog.

Vandaag komt ploegleider Niermann nog eens terug op de soap. “He is still here”, deelde hij ‘breaking news’ over Wout van Aert.