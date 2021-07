Wout van Aert laat klassement lopen: “Ik word niet beter door me elke dag uit elkaar te trekken”

86ste op 31’37”. Het is niet het resultaat dat je van Wout van Aert verwacht als je hem de voorbije week aan het werk zag. De Belgische kampioen gaf voor de etappe naar Tignes echter al aan dat hij niet wakker lag van een ereplaats in het klassement. Wel wil hij de Tour uitrijden en mikt hij nog op ritwinst.

“Nee, we gaan niet voor en klassement voor Wout van Aert”, gaf Merijn Zeeman, ploegleider bij Jumbo-Visma, voor de rit aan. “Zijn doel is om een etappe te winnen. Vandaag gaat hij Vingegaard helpen zo lang hij kan, daarna laat hij lopen.”

Van Aert bevestigde. “Ik lig niet wakker van het klassement. Ik wil (in functie van Tokio, red) beter worden in deze Tour. Als ik me uit elkaar moet trekken zoals de voorbije twee dagen, dan zal het eerder bergaf gaan. Voor verre ereplaatsen knokken, heeft geen zin.”

Tot in Parijs

De Belgische kampioen gaf ook aan niet helemaal tevreden te zijn van zijn eerste Tourweek. “Het was mijn doel om de gele trui te pakken en die is met zekerheid weg. Ik heb nog geen prijs kunnen pakken en daarvoor koers ik. Ik heb mezelf voorlopig weinig te verwijten, maar het was steeds net niet.”

Van Aert gaf wel aan deze Tour de France zeker te willen uitrijden. Ook al staat de Olympische wegrit zes dagen na de slotrit in Parijs op de agenda. “Ik kijk uit naar de laatste tijdrit en ertussen liggen nog veel kansen om een rit te winnen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Na de opgave van Roglic kunnen we nog meer op ritwinst mikken. Eerst een goede rustdag en dan kijken we waar er mogelijkheden liggen.”