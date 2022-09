Wout van Aert krijgt twee fietsen terug van Nick Nuyens na beslissing rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat Wout van Aert twee fietsen moet terugkrijgen van Nick Nuyens, die deze in beslag had genomen. Het gaat om de fietsen waarmee Van Aert wereldkampioen was geworden in in Bieles (2017) en Valkenburg (2018). De rest van de rechtszaak is nog steeds lopende.

Na de wereldkampioenschappen van Bieles en Valkenburg kreeg Van Aert de twee fietsen, in hun originele en dus modderige staat, cadeau van Nuyens. De fietsen kwamen terecht in de fietswinkel van Niels Albert, waar ze op de Wall of Fame pronkten. Toen Van Aert in september 2018 zijn lopende contract bij Sniper Cycling opzegde wegens dringende reden, werd dat niet aanvaard door Sniper Cycling. Een rechtszaak was het gevolg.

Vervolgens eiste een deurwaarder de twee fietsen terug in de fietswinkel van Albert. Volgens Sniper Cycling zouden zij de rechtmatige eigenaars zijn. Van Aert stapte op zijn beurt dan naar de beslagrechter, waar ze gelijk kregen. Toen ze de fietsen wilden ophalen bij Sniper Cycling, bleken deze bij Nuyens zelf te staan.

Emotionele waarde

Het Laatste Nieuws meldt nu dat op 13 september de Mechelse rechtbank geoordeeld heeft dat de fietsen toebehoren aan Van Aert. Sniper Cycling moet daarbovenop alle procedurekosten betalen. HLN laat optekenen dat het voor de Belg van Jumbo-Visma een prestige-overwinning is met grote emotionele waarde.

De beslissing van de rechtbank is echter nog geen einde aan de saga tussen Van Aert en Nuyens. Het grote dossier volgt deze winter voor het Hof van Cassatie.