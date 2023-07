Wout van Aert negende in massasprint Moulins: “Ik kan er niet veel over zeggen”

Wout van Aert moest in de twaalfde etappe van de Tour de France genoegen nemen met een (verre) ereplaats. Hij werd in Moulins negende. Na afloop vertelde hij voor de camera van Sporza waar het misging.

“Het was met al die bochten in de finale belangrijk om vroeg in positie te zitten”, begon hij zijn verhaal. “Dat liep allemaal goed. Ik zat perfect bij het ingaan van de laatste kilometer. Maar toen werd ik plots overruled van achteruit. Ik heb nooit aan mijn sprint kunnen beginnen.”

Is Van Aert teleurgesteld met dit resultaat? “Ik zou willen dat ik teleurgesteld was, maar ik heb niet gesprint. Ik kan er niet veel over zeggen. Als ik terug ga kijken, zie je altijd wat foutjes. Maar dat is als, als, als… Chapeau voor Jasper (winnaar Jasper Philipsen, red.), superknap dat hij elke keer in positie zit. Dat is niet enkel geluk.”

