Wout van Aert voor E3 Classic: “Groepssprint zo goed als uitgesloten”

Wout van Aert kent zijn ploeggenoten voor de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. Jumbo-Visma stuurt onder meer Timo Roosen en Nathan Van Hooydonck met de absolute kopman mee. “Ik kom altijd graag terug naar de plaats waar het eigenlijk allemaal een beetje begonnen is”, zegt Van Aert, die in 2019 tweede werd in de E3 Prijs.

“Ik weet nog dat ik toen goede benen had. Die binnenkomer met een podiumplaats geeft me veel vertrouwen voor deze editie. Met de E3 heb je daarnaast een ideale opwarmer voor wat er komt: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix”, vertelt Van Aert over de E3 Saxo Bank Classic, die vorig jaar niet verreden werd.

“Het parcours is al vroeg lastig, dus je kan meteen koers maken”, aldus de Belgische kopman. “Het lange stuk richting Harelbeke maakt de koers spannend. Het zorgt telkens voor een spel tussen groepjes of een groep versus een vluchter. Dit zorgt ervoor dat een groepsspint zo goed als uitgesloten is. Het gaat simpelweg een mooie koers worden.”

Zondag in Gent-Wevelgem staat nagenoeg dezelfde selectie aan de start als vrijdag. Alleen Jos van Emden vervangt David Dekker. Woensdag in Dwars door Vlaanderen ontbreken Van Aert, Roosen en Van Hooydonck dan weer. Dekker, Christoph Pfingsten en Olav Kooij staan dan wel aan de start in de semi-klassieker.

Selectie Jumbo-Visma voor de E3 Saxo Bank Classic 2021 (26 maart)

Wout van Aert

Edoardo Affini

David Dekker

Pascal Eenkhoorn

Timo Roosen

Nathan Van Hooydonck

Maarten Wynants

Selectie Jumbo-Visma voor Gent-Wevelgem 2021 (28 maart)

Wout van Aert

Edoardo Affini

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Timo Roosen

Nathan Van Hooydonck

Maarten Wynants

Selectie Jumbo-Visma voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Edoardo Affini

David Dekker

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Olav Kooij

Christoph Pfingsten

Maarten Wynants