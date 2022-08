Wout van Aert keert in Cyclassics Hamburg terug in het peloton

Wout van Aert maakt zondag in de BEMER Cyclassics in Hamburg zijn rentree in het peloton. Het wordt voor de 27-jarige renner van Jumbo-Visma zijn eerste koers sinds de Tour de France, waar hij drie etappes en het puntenklassement won. Bovendien hielp hij ploegmaat Jonas Vingegaard aan de eindoverwinning.

Kijk eens wie er terug is, schreef Jumbo-Visma vanochtend op Twitter in de aankondiging van de ploeg voor de Duitse eendagswedstrijd. Van Aert laste na de Tour een rustperiode in en verscheen alleen in enkele na-Tourcriteriums aan de start. In aanloop naar het WK wielrennen in Wollongong, Australië, keert hij zondag terug in het peloton. Het wordt zijn eerste optreden in zijn carrière in de Duitse eendaagse.

‘De veer heeft te lang gespannen gestaan’

Volgens ploegleider Marc Reef heeft zijn break na de Tour de France Van Aert goed gedaan. “Het is een erg intensieve Tour geweest, fysiek en mentaal”, zegt Reef in gesprek met Het Laatste Nieuws. “De veer heeft te lang gespannen gestaan. De voorbereiding op de Tour begon vroeg, de focus erop moest lang worden volgehouden, en de Tour zelf bracht veel druk mee, voor Wout en voor het team.”

Volgens Reef is het nu afwachten hoe de veelzijdige Belg fysiek en in competitie ervoor staat. “Soms loopt het minder goed op training en lukt het allemaal in koers. Soms is het andersom. Hamburg is een relatief eenvoudige koers, met de finale op de Waseberg. De afgelopen jaren is de koers altijd geëindigd met een sprint. We zullen er alles aan doen opdat Wout zondag kan winnen. Met de kwaliteiten die hij heeft kan hij zondag heel ver komen.”

Van Aert wordt in de Cyclassics Hamburg omringd door zijn landgenoten Tosh Van der Sande en Nathan Van Hooydonck, die opgaat voor zijn eerste koers sinds hij door familieomstandigheden de Tour de France vroegtijdig moest verlaten. Verder bestaat de selectie uit de Nederlanders Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn en Lennard Hofstede, en Fransman Christophe Laporte. Die won in de Tour de negentiende rit naar Cahors.