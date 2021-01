Wout van Aert: “Je moet niet wachten op superbenen, maar ze afdwingen”

Wout van Aert moest vandaag tijdens de eerste cross van 2021 genoegen nemen met een tweede plaats. De renner van Jumbo-Visma moest zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel en spreekt na afloop van een mindere dag. “Het was vandaag niet fantastisch. De laatste twee rondes had ik een redelijk goed gevoel, maar toen was de koers eigenlijk al verloren”, vertelt hij in het flashinterview.

Ondanks zijn mindere vorm, maakte hij in de slotfase verbeten jacht op koploper Van der Poel. “Ik probeerde vandaag gewoon te winnen. Als je in elke cross waar je benen minder zijn geen moeite meer doet, dan schiet er weinig over. Je moet niet wachten op superbenen, maar ze afdwingen”, legt hij uit.

Van Aert slaagde er in de finale niet in om Van der Poel nog bij te halen. “Ik heb vandaag mijn best gedaan tot aan de finish. Ik verloor teveel tijd in de ronde waarin Mathieu weg reed. Ik had wat schakelproblemen”, geeft hij als verklaring.

Zijn grote doelen (het BK en het WK) liggen later deze maand. “Die zou ik graag allebei willen winnen”, legt uit uit. “Ik heb deze week niet honderd procent getraind in doel van deze cross. Dat bekoop ik misschien een beetje”, geeft hij toe.

“Hoop dat de combinatie Tour/Spelen haalbaar blijft”

Voorafgaand aan de cross sprak Van Aert zich uit over het nieuws dat er mogelijk een quarantaineplicht komt voor de Olympische Spelen in Tokio. “Ik probeer er niet teveel mee bezig te zijn”, geeft hij toe. “Er wordt hard geroepen, maar de berichten spreken elkaar tegen. Ik hoop alleszins dat de combinatie haalbaar blijft. We zullen het zien.”

Hij constateert dat de situatie nog onduidelijk is. “Het lijkt me onwaarschijnlijk zo lang gaat blijven. Niet alleen het wielrennen is slachtoffer. Twee weken vastzitten op een hotelkamer lijkt mij ook niet de uitgelezen voorbereiding voor een atleet. En wanneer je wel buiten mag trainen, is het geen quarantaine meer. Veel vragen zijn nog onopgelost,” stelt hij vast.

Van Aert hoopt dat hij niet hoeft te kiezen. “Ik zou de Spelen niet graag laten liggen”, geeft hij toe. “Maar ik heb ook te maken met ploegbelangen. En in tegenstelling tot Mathieu (van der Poel, red.) ben ik niet al vier jaar naar de Spelen toe aan het werken. Maar ik ben zeker ambitieus. Ik hoop dat het allebei haalbaar is. Maar we zullen pas plannen maken als dat het geval is en er nu nog niet mee bezig te zijn.”

Overgespoten fiets

Van Aert reed in Baal op een crossfiets met daarop de naam van zijn ploeg. “Een zwart-gele fiets die heel erg lijkt op de fiets waar ik vorige week op reed”, grapt Van Aert. Cervélo, de nieuwe fietsensponsor van Team Jumbo Visma, heeft immers nog geen competitieve crossfiets gereed. “We zijn bezig met de ontwikkeling ervan. Ik denk dat het verstandig dat ik met betrouwbaar materiaal aan het jaar begin. Daarom die keuze”, legt hij uit.