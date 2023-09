Wout van Aert in de aanval in Tour of Britain: “Misschien iets te enthousiast”

Van Aert plaatste een demarrage op Crawley Hill, de scherprechter van de dag, en kreeg een aantal renners mee, waar hij een kopgroep mee vormde. Helaas voor de 28-jarige coureur werd deze groep teruggepakt. “Ik dacht even dat het er goed uitzag, maar de achtervolgers waren te sterk. Er zaten nog veel knechten bij die zich leeg konden rijden”, zei hij op de site van Jumbo-Visma.

“Ik voelde me goed vandaag. Misschien reed ik achteraf wat te enthousiast, maar ik heb tenminste alles gegeven. Het was alleen leuk geweest om het werk van de ploeg te kunnen belonen met een overwinning”, vertelde hij verder. Met vier kilometer te gaan viel Van Aert opnieuw aan, maar ook deze poging strandde in het zicht van de finish.

Met nog één dag te gaan rijdt Van Aert wel in de leiderstrui met drie seconden voorsprong op een grote groep renners. “Ik ben blij dat ik nog aan de leiding sta. We hebben een goede uitgangspositie met nog één etappe te gaan, maar het is zeker nog niet over. Morgen is het misschien beter om voorzichtiger te koersen, want vandaag zat ik snel geïsoleerd. Ik verwacht morgen een man-tegen-man duel. De sterkste zal winnen, hopelijk zijn wij dat”, besloot hij. De Tour of Britain eindigt morgen met een lastige heuvelrit.