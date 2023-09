zaterdag 9 september 2023 om 16:09

Dominante Wout van Aert kan sprint niet voorkomen in Tour of Britain, Rasmus Tiller wint

Rasmus Tiller heeft verrassend gewonnen in de Tour of Britain. De renner van Uno-X zag zijn team in de slotkilometer Wout van Aert terughalen, waarna Tiller er in Gloucester met de zege vandoor gaan. Van Aert blijft wel leider.

De zevende rit in Groot-Brittannië was er dan eindelijk een voor de heuvelrenners. Na zes dagen sprinten mochten de mannen voor de lastigere etappes zich ook eens laten zien. De lastigste hindernis in de 170 kilometer lange rit naar Gloucester bevond zich op ongeveer 25 kilometer van de meet: op Crawley Hill (1,7 kilometer aan 8,1%) zou de knuppel zonder twijfel in het hoenderhok worden gegooid.

De eerste koersuren zaterdag waren net als de rest van de week voor Abram Stockman en de mannen van Tour de Tietema-Unibet. De Belg zat voor deze vijfde keer deze week mee in de vroege vlucht, het team maakte de streak van zeven keer op een rij compleet. In deze heuvelrit kreeg het Nederlandse continentale team iets meer hulp dan voorgaande dagen. De sterke Ben Turner van INEOS Grenadiers zat mee, evenals Alexandar Richardson, Liam Johnston en Mark Donovan. De koplopers kregen een maximale voorsprong van drie minuten.

Van Aert laat spierballen zien op Crawley Hill

Die drie minuten bleken uiteindelijk zeer lastig dicht te rijden. Op Crawley Hill toonde Jumbo-Visma zijn spierballen door Olav Kooij een lead-out te laten doen voor Wout van Aert. De Belgische leider reed meer dan een kilometer op kop en zag bovenop dat er nog maar een aantal renners in zijn wiel zat, maar zag ook dat de kopgroep nog altijd een halve minut vooruitreed. Omdat INEOS Grenadiers met Turner een mannetje in de kopgroep had zitten, hielp het Britse WorldTour-team niet mee in de achtervolging.

Van Aert en Jumbo-Visma leken daarna in de vieze papieren te zitten, tot Van Aert nog een keer aanzette. De Belg knalde iedereen uit het wiel en reed in een keer naar de kopgroep toe, waar Donovan en Turner overbleven. Opvallend genoeg kon Stephen Williams vanuit het peloton ook nog de oversteek maken. In de laatste kilometers probeerde het uit elkaar geslagen peloton nog de oversteek te maken. Renner voor renner kwam terug in de groep-Van Aert.

Van Aert lijkt solo te winnen, tot Uno-X aan lead-out begint

Van Aert leek zich daarna te moeten schikken met een massasprint, maar probeerde het nog een keer. Met een machtige versnelling reed de coureur van Jumbo-Visma alsnog weg uit het peloton. Op weg naar de ritzege, zo leek het. Uno-X slaagde er echter in om in het peloton nog een lead-out op poten te zetten, waardoor Van Aert in de laatste 400 meter werd ingerekend. Tiller profiteerde en won, voor Danny van Poppel.