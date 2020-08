Wout van Aert: “Ik kon met veel kunst- en vliegwerk rechtblijven” maandag 31 augustus 2020 om 19:08

Wout van Aert leek in de slotfase van de derde etappe ten val te zijn gekomen, maar de coureur van Jumbo-Visma blijkt alleen opgehouden te zijn. “Ze vielen net voor mij. Ik kon met veel kunst- en vliegwerk rechtblijven, maar ik ben niet gevallen”, benadrukt Van Aert op de ploegsite.

“Mijn voorwiel was wel kapot en ik ben van fiets gewisseld. Ik heb verder geen schade. Ik was toch al niet van plan om mee te sprinten”, aldus de Belgische kopman, die in deze Tour meesterknecht is van kopmannen Primoz Roglic en Tom Dumoulin.

De derde etappe naar Sisteron zorgde, buiten de laatste kilometers waarin gesprint werd, voor weinig opschudding. “Het was een vrij eenvoudige etappe”, zegt Van Aert, die weinig kans dacht te maken in de sprint. “Dan moet ik het toch afleggen tegen de pure sprinters. Het was vooral een kwestie van de rit veilig doorkomen en dat is gelukt. Morgen is een belangrijke dag voor het klassement. Het zal een lange werkdag worden.”