Wout van Aert: “Ik hoop de trui nu met meer eer te dragen” donderdag 20 augustus 2020 om 16:44

Wout van Aert begon als topfavoriet aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden en de renner van Jumbo-Visma stelde ook zeker niet teleur op het militair domein van Koksijde. Van Aert bleek aan de finish de beste tijdrijder, voor Victor Campenaerts en Frederik Frison.

Gevaarlijke punten

Het verschil tussen Van Aert en Campenaerts was na ruim 41 kilometer dertig seconden, maar het ging zeker niet van een leien dakje. “Het was een parcours op de power, maar het bleek toch wel iets technischer dan verwacht”, zo vertelt de kersverse kampioen in het flashinterview. “Er waren toch nog wel wat gevaarlijke punten.”

“Ik moest dan ook geconcentreerd blijven rijden en de goede lijnen vinden. Het plan was om aan het einde nog wat te versnellen, om iets over te hebben, maar het was best wel lastig. Het is goed dat ik in het eerste deel al een voorsprong had opgebouwd”, aldus Van Aert, die onderweg de tussentijden te horen kreeg.

“Victor kloppen is prachtig en maakt me trots”

“Ik kreeg daardoor ook meer moraal. Ik wilde in de laatste ronde alles uit de kast halen, maar moest ook foutloos blijven in de bochten. Dit is een hele mooie titel, al waren twee favorieten niet aanwezig. Maar Victor kloppen is ook prachtig en maakt me trots. Ik hoop de trui nu met meer eer te dragen en graag meer dan één keer.”

Van Aert zal in de aankomende Tour de France normaal gesproken weer te bewonderen zijn in de kampioenstrui, aangezien de voorlaatste etappe een individuele tijdrit is naar de top van La Planche des Belles Filles. “Die laatste tijdrit zit wel in mijn hoofd. Ik heb stiekem tegen de ploeg gezegd dat ik me er dan tussen zal gooien.”

Over de Tour, het hogere doel en ambities voor slotetappe naar Parijs

De 25-jarige allrounder is echter vooral bezig met het hogere doel: het winnen van de Tour met Primož Roglič of Tom Dumoulin. “In de Tour hebben we alle krachten nodig om dat doel te bereiken. Ik kijk ernaar uit, maar er zullen ongetwijfeld ook wel kansen komen voor eigen succes. Ik ga mijn best doen om die te grijpen, maar we gaan nu niet opeens ritten aanstippen waarop ik me gedeisd mag houden.”

Toch is er één etappe die Van Aert wel al heeft aangevinkt. “De slotetappe naar de Champs-Élysées. Het is erg mooi om met mijn kampioenstrui die laatste tijdrit te rijden, maar sportief liggen er misschien wel meer kansen in de daaropvolgende etappe. Ik hoef me voor de slotdag ook niet meer in te houden.”