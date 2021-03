Wout van Aert: “Ik heb meer marge in tijdrit dan Filippo Ganna”

In het exclusieve dubbelinterview dat in het eerste nummer van Ride Magazine staat, geeft Wout van Aert aan dat er absoluut nog verbetering in zijn tijdrit nodig is voor de Olympische Spelen in Tokio. “Filippo Ganna is momenteel echt beter dan de rest. Ik ben overtuigd dat ik nog een behoorlijke marge heb.”

“Dit jaar train ik voor het eerst in februari al met de tijdritfiets. Anders pakte ik dat pas op wanneer er een tijdrit in de horizon was. Pas na Parijs-Roubaix haalde ik de tijdritfiets uit de schuur. Daardoor had ik eigenlijk al een grote achterstand op de specialisten.”

“Verder hebben we de afgelopen maanden aan mijn aerodynamische houding gesleuteld”, vervolgt Van Aert. “Ik zou dus sneller moeten zijn. Maar ja, dat probeert iedereen elke winter. Ganna heeft dankzij zijn verleden op de piste al vele jaren die ervaring in zijn perfecte houding. Zijn marge om te verbeteren is volgens mij kleiner dan die van mij. Dat motiveert mij wel.”

Op het WK tijdrijden in Imola werd Van Aert tweede achter Ganna. Vandaag treffen de twee elkaar opnieuw in een strijd tegen de klok in de afsluitende tijdrit van de Tirreno-Adriatico. Opnieuw heeft Ganna daar het voordeel dat hij zich al enkele dagen op de tijdrit heeft kunnen voorbereiden, terwijl Van Aert iedere dag vol aan de bak is geweest om een goed klassement te rijden.

Of van Aert ook niet meer keuzes moet maken, wordt hem in Ride Magazine gevraagd?

“Na het WK in Imola heb ik daar veel over nagedacht” Ik was tweede op de tijdrit, maar beschouwde het eigenlijk als een ongelijke strijd tegen Ganna. Ik kwam uit de Tour en die tijdrit stond een paar dagen later zonder specifieke voorbereiding op mijn programma. Ganna heeft zich daarentegen super lang kunnen focussen op die mondiale titelstrijd. Dan gaat door je hoofd, als ik dat ook eens deed…”