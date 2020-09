Wout van Aert: “Ik had mijn emoties beter onder controle moeten houden” donderdag 10 september 2020 om 14:11

Wout van Aert keek vandaag niet anders naar de eindsprint van de elfde Touretappe, dan dat hij gisteren deed. Volgens de tweevoudige etappewinnaar was de declassering van Peter Sagan terecht. Wel zou hij anders hebben gereageerd net na de finish.

“Het was van mijn kant niet goed om zo te reageren”, zei Van Aert vandaag voor de start van de twaalfde rit. Wegens ongepast gedrag, een middelvinger, kreeg de Belg een geldboete. “Aan de andere kant, na afloop probeerde ik met hem te praten en dat was niet mogelijk. Ik denk dat de jury een goede beslissing nam door hem terug te zetten en mij te straffen met een boete. Ik had mijn emoties beter onder controle moeten houden.”

De renner van Jumbo-Visma voelde Sagan totaal niet komen in de sprint, zei hij. “Ik zat aan de rechterkant. Dan is het normaal als je aan de koord sprint. Het zou stom zijn om de deur open te laten. Ik denk dat ik geen beweging naar rechts maakte. Misschien sprint ik nog niet genoeg aan de koord, maar het is zeker niet mijn fout. Ik voelde hem niet komen en daarom schrok ik ook echt en was ik mijn cadans kwijt in de laatste vijftig meter.”

Van Aert verwachtte dat een ontsnapping het vandaag zou halen tot de streep. “Wij zijn helemaal gefocust om het geel te verdedigen. De strijd om de etappezege wordt interessant, maar het is niet het doel van onze ploeg. Morgen wordt een klassementsdag met aankomst bergop, zondag ook. Zaterdag in Lyon wordt een interessante rit met een lastige finale, maar niet al te lastig. We gaan zien of een team daar de controle neemt en we kunnen strijden om de zege.”