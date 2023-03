Wout van Aert: “Ik ga me vandaag niet mengen in een massasprint”

Wout van Aert liet zich gisteren niet zien in de sprint en de renner van Jumbo-Visma zal ook vandaag niet meedoen om de overwinning, mocht de derde etappe van Tirreno-Adriatico uitdraaien op een massasprint. “Ik focus me vooral op de komende dagen”, laat hij weten in gesprek met Eurosport.

In de eerste twee etappes van Tirreno-Adriatico hield van Aert zich gedeisd. In de openingstijdrit deed hij het ‘rustig’ aan en tijdens de eerste sprintersrit reed hij in dienst van zijn ploeggenoten. “Maar ik voel me goed. Ik ben op de goede weg, maar ben nog wel op zoek naar mijn beste vorm.”

Van Aert hoopt in Italië de juiste wedstrijdprikkels op te doen voor zijn grote voorjaarsdoelen, al zal hij zich vandaag nog niet mengen in een (eventuele) massasprint. “Als we eenzelfde sprint krijgen als die van gisteren, zal ik niet meedoen. Na een harde finale kan ik het misschien wel proberen, maar ik ben toch meer gefocust op de komende dagen.”

“Kan alleen maar beter worden als ik echt meekoers”

De coureur van Jumbo-Visma krijgt in deze Tirreno-Adriatico nog wel enkele kansen op dagsucces, met name in de heuvelachtige ritten op weg naar Tortoreto en Osimo. “Ik kan alleen maar beter worden als ik echt meekoers. Dagen zoals dinsdag, daar zal ik niet veel beter van worden. Later deze week wordt het wel lastiger”, tekent Sporza op uit de mond van Van Aert.