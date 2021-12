Wout van Aert: “Hoopte dat ik me kon sparen, maar merkte al snel dat dat niet kon”

Wout van Aert won zaterdag ogenschijnlijk gemakkelijk de Ethias Cross in Essen, maar zo makkelijk ging dat volgens de coureur zelf niet. “Dat ik hier de grote favoriet was, betekent niet dat het gemakkelijk was”, vertelt hij na afloop.

“Ik ben natuurlijk heel tevreden, maar het was echt baggeren. Ik moest constant geconcentreerd blijven. Opdracht volbracht, maar het was niet zo makkelijk als het lijkt. Ik loop wel graag, maar in de diepe modder was dat nog wel iets anders. De weide was helemaal verzopen. Ik hoopte vooraf dat ik me hier kon sparen voor morgen, maar al tijdens de verkenning merkte ik dat dat niet kon.”

“Het zal niet in mijn voordeel zijn morgen, maar deze zege pakken ze me in ieder geval niet meer af. De focus gaat nu vol op Val di Sole”, lacht Van Aert nog na. Voor hem staat nu een verplaatsing naar Bergamo te wachten: om 19.30 vertrekt zijn vlucht uit België.