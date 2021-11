Wout van Aert: “Het niveau van Eli Iserbyt is serieus omhoog gegaan”

Over een week maakt Wout van Aert zijn rentree in het veld. Met de Superprestige-cross in Boom en de Wereldbeker-manche in Antwerpen kiest de Kempenaar meteen voor een dubbel weekend. Wat hij ervan verwacht? “Ik houd met weinig rekening. Na mijn stage hoop ik stilaan beter te worden.”

“Het is ook voor mij een groot vraagteken of ik meteen zal meedoen voor de prijzen. Ik denk dat ik zeker in het begin wat ritme zal missen, maar met de Kerstperiode hoop ik top te zijn”, vertelt hij bij de Urban Cross in Kortrijk aan Sporza.

De afgelopen weken heeft de renner van Jumbo-Visma het veldrijden aandachtig bekeken. Wat hem opvalt, is dat er vaak tot diep in de finale om de zege wordt gestreden. “Ik heb ervan genoten en ben heel benieuwd hoe ik daar zelf tussen zal passen. Volgens mij is het niveau van Eli Iserbyt serieus omhoog gegaan. Dat is indrukwekkend.”

WK in Fayetteville

Het programma van Van Aert loopt tot en met het BK in Middelkerke. In krap een maand tijd werkt hij twaalf crossen af. Wat Van Aert daarna doet, is op een ploegstage na nog niet bekend. “Wereldkampioen worden is altijd een hoofddoel, maar ik heb al drie truitjes in de kast hangen. Alhoewel het heel mooi zou zijn om daar nog een aan toe te voegen, heb ik in het veld alles bereikt ondertussen en is mijn focus meer verschoven naar de weg.”

“Als het nodig is, wil ik daar dan ook opofferingen voor maken. Dat zou zeker met pijn in het hart zijn. Zeker met de jetlag die erbij komt, is het een uitdaging om dat te combineren”, rondt Van Aert af.