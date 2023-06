Wout van Aert groeit naar topvorm toe richting Tour: “Maar dat is altijd een zoektocht”

Wout van Aert heeft donderdag het Belgisch kampioen tijdrijden gewonnen. De alleskunner van Jumbo-Visma won met ruime voorsprong en trekt daardoor met meer vertrouwen richting het BK en de Tour de France. "Ik had wat rust nodig. Het is mooi om me nu in koers ook beter te voelen", vertelde Van Aert na afloop.

50 seconden voor Alec Segaert, 1 minuut en 6 seconden voor Rune Herregodts en 1 minuut en 22 seconden voor Remco Evenepoel. Een indrukwekkende voorsprong voor Van Aert dus, al zat de valpartij van Evenepoel daar ook wel voor iets tussen. “Ik hoorde pas in de tweede ronde dat hij van fiets was gewisseld. Het was goed om het niet te weten, zo kon ik me focussen op mijn eigen wedstrijd.”

“Het is jammer dat het daardoor (door de val van Evenepoel, red.) waarschijnlijk geen duel werd. Om het met een cliché te zeggen: je moet ook recht blijven. Ik weet niet in welke omstandigheden Remco is gevallen, maar vandaag een van de belangrijke zaken om geen fouten te maken. Ik hoop in eerste plaats dat hij niet bezeerd is en dat hij zondag kan starten”, vertelde Van Aert na afloop aan onder meer WielerFlits.

Lees ook: Van Aert kroont zich tot Belgisch tijdritkampioen, Evenepoel komt vroeg ten val

Zondag staat Van Aert aan de start van het BK op de weg. De renner uit de provincie Antwerpen ziet zichzelf niet meteen als grote favoriet: “Ik denk dat ik een goede kans heb, maar dat ik misschien voor het eerst sinds een tijdje niet bij de favorieten hoor. Er zijn meerdere kanshebbers. Jasper Philipsen is misschien de grootste favoriet, hij heeft een supersterke ploeg. Tim Merlier en Evenepoel hebben ook heel wat ploegmaten en ook grote blokken zoals Wanty (Intermarché-Circus-Wanty, red.) zullen een rol hebben in koers.”

Underdog op het BK

“Wij (Van Aert, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh Van Der Sande, red.) starten als underdog. We hopen dat de koerssituatie ons zal lenen”, aldus Van Aert. Na het BK richt Van Aert natuurlijk al zijn pijlen op de Tour de France. Dankzij zijn tweede zege van het seizoen heeft hij wat extra vertrouwen. “Dit voelt goed natuurlijk. Het is gelukkig een vertrouwd truitje voor mij, maar ik heb het nu toch meer dan een jaar niet gedragen”, heeft hij het over de Belgische driekleur. “Ik ben blij dat ik hem weer kan aandoen.”

Van Aert: “Persoonlijk had ik gehoopt om in Zwitserland iets beter te zijn”

Na heel wat ereplaatsen in de Ronde van Zwitserland knoopt Van Aert dus weer aan met de overwinning. Daarnaast is het gevoel ook beter, zo geeft hij zelf aan. “Ik voelde me echt beter vandaag. Ik denk dat ik een aantal dagen rust nodig had om een stap vooruit te zetten. Op training voelde ik me woensdag ook beter én beter hersteld. Het is mooi om het ook eens in de koers te voelen.”

“We hebben altijd geprobeerd om richting de Tour top te zijn, maar dat is altijd een zoektocht. Persoonlijk had ik gehoopt om in Zwitserland iets beter te zijn, maar ik denk dat ik net niet genoeg rust daarvoor had genomen. Deze week stond in teken van rust. Hopelijk start ik in de Tour met topvorm. Dit is alvast goed voor het vertrouwen”, sloot de kersverse Belgisch kampioen tijdrijden af.

