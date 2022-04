Wout van Aert gaat van start in Parijs-Roubaix

Wout van Aert zal komende zondag deelnemen aan Parijs-Roubaix. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische krant schrijft ook dat Van Aert niet als uitgesproken kopman van start gaat in de Helleklassieker, vanwege het vormverlies dat hij leed na zijn coronabesmetting. Inmiddels heeft Jumbo-Visma hetzelfde nieuws naar buiten gebracht.

Van Aert is er nog niet bij als zijn ploeggenoten donderdag de finale van Parijs-Roubaix verkennen, omdat hij nog in Spanje zit. Daar werkt de Belgisch kampioen momenteel aan zijn conditie. Hij kreeg vorige week dinsdag groen licht om weer te beginnen met trainen. Een lange training, die qua duur vergelijkbaar was met een wedstrijd als Parijs-Roubaix en die zonder problemen verliep, zorgde binnen het team voor voldoende vertrouwen om Van Aert zondag te laten starten.

Bij zijn rentree is Van Aert niet gelijk kopman. Ondanks zijn trainingen in Spanje, zou zijn conditie wel degelijk achteruit zijn gegaan, waardoor Jumbo-Visma ervoor kiest om meerdere mannen uit te spelen. Mike Teunissen, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydock en Timo Roosen hebben niet bij voorbaat een knechtenrol en zullen vrij mogen koersen.

Luik-Bastenaken-Luik onzeker

Het Laatste Nieuws kwam gisteren, toen er nog niets duidelijk was over Van Aerts deelname aan Parijs-Roubaix, met het nieuws dat de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic in ieder geval Luik-Bastenaken-Luik zou gaan rijden. Nu schrijft de krant echter dat een deelname aan Luik-Bastenaken-Luik nog niet zeker is. Pas na Roubaix wordt gekeken hoe Van Aert zijn voorjaar vervolgt.

Update 08:02

Het bericht van Het Laatste Nieuws is bevestigd door Jumbo-Visma, de ploeg van Van Aert. De Nederlandse ploeg schrijft op haar site dat Van Aert zijn comeback maakt in Parijs-Roubaix. “Na een coronabesmetting zijn we altijd extreem voorzichtig met de gezondheid van onze renners”, zegt ploegleider Merijn Zeeman. “De medische staf heeft een belangrijke en beslissende rol hierin. Samen hebben we de situatie intensief gemonitord.”

“Er is vier dagen lang een dokter bij Wout geweest om de reacties van de trainingen op zijn lichaam in de gaten te houden. Hij heeft daarnaast erg uitgebreide onderzoeken gehad, voordat hij zijn training hervatte. Aan het begin van de week heeft de medische staf besloten dat hij volledig fit is en door kan gaan met zijn inspanningen op sportief niveau.”

Van Aert werd tijdens en na trainingen gecontroleerd. “Onder andere op zijn hartfunctie. Wout zijn gezondheid is uitstekend. Maar na een week van isolatie, is topvorm niet langer mogelijk. Zijn aanloop naar Roubaix is matig en hij zal de verkenning van donderdag missen. Al met al is het een verre van ideale voorbereiding. Desondanks kan een renner als Wout een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van Christophe Laporte, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck.”

