Wout van Aert en Tom Pidcock naderen top-10 veldritranking

Weinig wijzigingen in de top-10 van de UCI-veldritranking voor mannen, die dinsdag gepubliceerd werd. Alleen Corné van Kessel stijgt van de achtste naar de zevende plaats, ten koste van Vincent Baestaens. Wel rukken Wout van Aert en Tom Pidcock verder op. Van Aert (op 14 december nog vijftiende) staat nu dertiende, Pidcock (eerst dertigste) vinden we terug op plek elf.

De reden dat Van Aert, die nochtans twee crossen op rij won, een minder grote stijging heeft gemaakt dan Pidcock, is zijn afwezigheid in de Wereldbekerwedstrijden van Rucphen en Namen. Pidcock bemachtigde daar een eerste en een tweede plaats. In Rucphen versloeg de Engelsman Eli Iserbyt. Laatstgenoemde levert op de ranglijst een klein beetje van zijn voorsprong op Toon Aerts in, maar blijft ruim aan de leiding.

Mathieu van der Poel stijgt ondertussen van plek vijfendertig naar plaats zesentwintig. De verwachting is echter dat de Nederlander snel weer zal dalen op de lijst, aangezien hij kampt met rugproblemen en meerdere crossen skipt. Zelfs het WK in Fayetteville komt in gevaar.

Bij de vrouwen zijn dan wel weer de nodige wijzigingen. Lucinda Brand staat nog altijd vier aan kop. Maar achter haar verandert er, in tegenstelling tot bij de mannen, behoorlijk wat. Zo gaat Fem van Empel over Clara Honsinger heen, waardoor de 19-jarige Nederlandse nu vijfde staat. Ondertussen komen met Shirin van Anrooij (zevende) en Marianne Vos (achtste) ook nog twee Nederlandse rensters de top-10 binnen.

Door de komst van Van Anrooij en Vos, staan er nu nog slechts drie buitenlandse vrouwen bij de eerste tien. Naast de Amerikaanse Clara Honsinger, die nu de zesde stek inneemt, zijn dit de Canadese Maghalie Rochette en de Franse Hélène Clauzel. Zij bezetten plek negen en tien. De Hongaarse Blanka Kata Vas (vijftiende) is uit de top-10 weggevallen.

UCI-veldritranking mannen (na update 28 december 2021)

1. Eli Iserbyt – 2691 punten

2. Toon Aerts – 2231 punten

3. Quinten Hermans – 1910 punten

4. Michael Vanthourenhout – 1903 punten

5. Lars van der Haar – 1648 punten

6. Laurens Sweeck – 1395 punten

7. Corné van Kessel – 1190 punten

8. Vincent Baestaens – 1108 punten

9. Daan Soete – 1030 punten

10. Niels Vandeputte – 950 punten

11. Tom Pidcock – 926 punten

12. Wout van Aert – 920 punten

26. Mathieu van der Poel – 560 punten

UCI-veldritranking vrouwen (na update 28 december 2021)

1. Lucinda Brand – 2830 punten

2. Denise Betsema – 2530 punten

3. Annemarie Worst – 1519 punten

4. Puck Pieterse – 1517 punten

5. Fem van Empel – 1502 punten

6. Clara Honsinger – 1399 punten

7. Shirin van Anrooij – 1163 punten

8. Marianne Vos – 1140 punten

9. Maghalie Rochette – 1069 punten

10. Hélène Clauzel – 1060 punten

11. Yara Kastelijn – 1025 punten

13. Ceylin del Carmen Alvarado – 992 punten

16. Sanne Cant – 895 punten