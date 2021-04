Wout van Aert draagt trainingsrit op aan betreurde Goolaerts

Wielerflits Kort

Donderdag was het exact drie jaar geleden dat Michael Goolaerts overleed na een val en hartstilstand in Parijs-Roubaix. Wout van Aert, in 2017 en 2018 ploeggenoot van Goolaerts bij Vérandas Willems-Crelan, stond gisteren stil bij het overlijden van zijn ex-ploegmakker.

De renner van Jumbo-Visma droeg zijn trainingsrit van 202,5 kilometer op aan de betreurde Goolaerts. Van Aert fietste vanuit het Waalse Durbuy naar zijn woonplaats in de Kempen, zo blijkt op de populaire trainingsapp Strava. Van Aert zat in totaal 6 uur en 21 minuten op de fiets. Hij legde de afstand af aan bijna 32 km/u. Hij sluit af met de hashtag #All4Goolie.

Van Aert heeft de voorbije dagen gas teruggenomen na een korte maar intensieve klassiekerperiode. De Belg besloot onlangs om zijn voorjaar nog wat te verlengen met de Brabantse Pijl (woensdag 14 april) en de Amstel Gold Race op zondag 18 april.