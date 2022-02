Wout van Aert draagt RedBull-helm nu ook op de weg: “Niet langer parttime atleet”

De oplettende kijker had het al eerder in de mot, want Wout van Aert kondigde het eind december al aan: dit seizoen zal de 27-jarige Belg van Jumbo-Visma ook op de weg rijden met zijn RedBull-helm. Dat deed hij al in het veldrijden, maar nu ook op de weg. “Vanaf nu heb ik mijn vleugels altijd bij”, grapt hij voor de camera van WielerFlits.

Uiteraard ging de Belg ook in op zijn solozege in Omloop Het Nieuwsblad. “Dit is iets waar je stiekem op hoopt, maar zeker niet verwacht. Ik ben dus heel blij”, stelt Van Aert. Hij zag er vooral een sterk Jumbo-Visma. “We hebben heel lang de controle over de koers weten te bewaren. Daar kruipt veel energie in, altijd met veel jongens in positie zitten. Edoardo Affini heeft heel lang op kop gereden. Dat was allemaal top.”

“En dan in de finale iemand als Tiesj Benoot mee hebben in de kopgroep, is een serieuze luxe”, gaat de Belgisch kampioen verder. “Knap werk voor de jongens en uiteraard dubbel zo mooi om het dan af te ronden. […] De verwachtingen van buitenaf waren groot. Dan is het mooi dat je het gelijk kunt laten zijn. Ik denk dat vandaag mij heel veel vertrouwen heeft gegeven, maar de jongens zelf ook. Op naar meer.”

Yellow 🤩 but also some black,red and wings for 2022 👐🏼 #samenwinnen https://t.co/lR1jYqwNvx — Wout van Aert (@WoutvanAert) December 22, 2021