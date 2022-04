Wout van Aert derde in Luik-Bastenaken-Luik: “Zeker geen 10 op 10 voor mijn voorjaar”

Wout van Aert besloot zijn voorjaar met een tweede podiumplaats in een monument op rij. Na zijn tweede plek in Parijs-Roubaix, werd hij nu derde in Luik-Bastenaken-Luik. De 27-jarige Belgisch kampioen van Jumbo-Visma moest eerder de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race nog aan zich voorbij laten gaan wegens een coronabesmetting. “Al bij al ben ik blij met wat ik eruit kon halen”, zegt hij na afloop in het flashinterview.

Over die derde plaats was Van Aert tevreden. “Zeker, ik denk dat dit het hoogst haalbare was. Met wat meer geluk of iets meer gokken, had de tweede plek er misschien ingezeten. Ik heb er alles aan gedaan op het einde, want het was hard werken met het terughalen van alle aanvallen. Maar ik wilde absoluut sprinten voor de tweede plek. Ik ben alvast blij dat ik niet vierde werd, want daar ben je niets mee. Maar ik viel volledig stil en op de streep was ik bang dat ze me gepasseerd hadden. Een derde plek is uiteraard niet waarvoor ik start, maar ik ben er wel trots op.”

Remco Evenepoel bleek uiteindelijk de beste. “Hij heeft zijn moment genomen”, vindt Van Aert. “La Redoute was een snelle beklimming, maar daar aanvallen blijkt vaak te vroeg. De enige tactiek voor mij was om te wachten tot Roche-aux-Faucons, om dan te hopen dat ik er op de top nog aanhing. Dat was het enige juiste, want ik had al mijn energie nodig om na de Valkenrots terug te keren. Maar Remco was echt super, super, super sterk. Ervoor blijven tegen ploegen die nog werkten en zeer stevig reden, zeker met die wind op kop… Heel straffe prestatie, chapeau!”

Terugkeren om te winnen

De kopman van Jumbo-Visma concludeerde meteen dat hij nog eens naar La Doyenne kan terugkeren om te winnen. “Ik heb vandaag alles gedaan wat ik kon, dat was aanhaken bij de besten op de hellingen. Op de uitloper van de Roche-aux-Faucons was het echt hangen en wurgen. Er reed er alleen eentje voor die sterker was dan de rest. Uiteindelijk kwam Quinten Hermans me nog sterk voorbij. Maar ik heb wel gezien dat ik hier ooit kan winnen, zeker. Als ik een uitzonderlijke dag heb of een koerssituatie die me beter past. Dat gaan we in de toekomst zien.”

Van Aert blikt ook nog eens terug op het klassieke voorjaar van Jumbo-Visma. Hijzelf won Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic, terwijl ook Christophe Laporte (tweede in Gent-Wevelgem, negende in de Ronde van Vlaanderen) en Tiesj Benoot (tweede in Dwars Door Vlaanderen en derde in de Amstel Gold Race) een sterke indruk achterlieten. “Ik denk dat we kunnen terugkijken op een mooi voorjaar. Ons doel was om een monument te winnen, maar dat is niet gelukt. Ik kan daarvoor wel omstandigheden inroepen, maar al bij al ben ik blij met wat ik eruit kon halen. Al is het zeker geen tien op tien. Nu opbouwen naar de Tour de France? Eerst afbouwen!”, lacht hij.