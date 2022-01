Wout van Aert: “De wielerwereld heeft nood aan een renner als Mathieu”

Voorafgaand aan de X2O Trofee cross in Herentals heeft Wout van Aert gereageerd op het nieuws dat Mathieu van der Poel deze winter niet meer in actie komt in het veld. “Het is heel jammer dat Mathieu niet meer in de wedstrijden actief is en dat hij sukkelt met die blessure”, zegt de renner van Jumbo-Visma over zijn eeuwige concurrent.

“Ik wens hem van hieruit het beste, en ik hoop dat hij er snel terug bij mag zijn. Ik denk dat de cross hem mist en dat de wielerwereld in het algemeen nood heeft aan renner als Mathieu”, zegt Van Aert. Desgevraagd voegt hij eraan toe dat het nieuws voor hem niets veranderd aan zijn besluit om wel of niet deel te nemen aan het wereldkampioenschap veldrijden in de Verenigde Staten. Hij maakt zijn keuze hierover bekend na komende zondag, als het Belgisch kampioenschap veldrijden verreden wordt.

Van Aert verdedigt zondag zijn Belgische titel, maar dat betekent niet dat hij het in Herentals rustig aan zal doen. “Ik rijd niet met de rem erop. Het is een thuiscross, ook al is er geen publiek. Ik sta aan de start en dan geef ik altijd alles. Eerst vandaag deze cross proberen te winnen dan heb ik nog drie dagen om te herstellen voor zondag”, geeft de 27-jarige renner aan.