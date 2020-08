Wout van Aert: “De kansen waarop ik had gehoopt, kwamen er niet” maandag 31 augustus 2020 om 09:21

Wout van Aert was de redder in nood van zijn kopman Tom Dumoulin, toen die in de finale van de tweede Touretappe viel. Daardoor zag de winnaar van Milaan-San Remo wel een mogelijke kans om te strijden om de zege aan zich voorbijgaan.

Zaterdag, in de verregende openingsetappe, had Van Aert al een mooie kans om zich te mengen in de strijd om de dagzege, maar was hij zijn vertrouwen wat verloren na een valpartij. Ook in de rit van gisteren zat er wel iets in, vertelde hij. “Maar ik denk dat die groep met Alaphilippe sterker was dan de rest. Dus ik had sowieso niet kunnen sprinten voor de overwinning. We zijn hier met een hoger doel en daar staan we er nog altijd heel goed voor. Dus op dat vlak mogen we tevreden zijn. Maar de kansen die ik had gehoopt te krijgen, zijn er niet van gekomen.”

Toen hij Tom Dumoulin in de finale van de tweede etappe voor zich zag vallen na een botsing met Michał Kwiatkowski, kneep de Belg in de remmen om zijn kopman te hulp te schieten. “Ik ben aangeduid als degene die zijn fiets aan Tom geeft, omdat we ook dezelfde positie hebben. Dus op het moment dat ik hem zag liggen, wist ik niet of er wat aan zijn fiets was. Uiteindelijk heb ik hem alleen moeten afduwen en bleek de fiets in orde. Ik heb nog geprobeerd om terug te komen, maar dat lukte niet. Goed dat Tom terug aansloot en verder niets heeft opgelopen.”

‘Dinsdag wordt echt belangrijk’

Voor vandaag verwacht Van Aert dat de sprinters hun kans willen grijpen. “Het is geen makkelijke etappe, maar de finale is wel recht-toe recht-aan. Wij moeten morgen zoveel mogelijk krachten sparen en vervolgens is dinsdag al de eerste aankomst bergop, dus dan wordt het echt belangrijk voor Tom en Primož. In het klassement staan ze er perfect voor en de koers komt nog niet op onze schouders. Ik denk dat het een goede uitgangspositie is. Ze zijn allebei dik in orde, dus ik denk dat de eerstvolgende afspraak dinsdag is.”