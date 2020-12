Wout van Aert crost in januari nog niet op een Cervélo

Jumbo-Visma wisselt per 1 januari haar Bianchi’s in voor fietsen van Cervélo. Voor Wout van Aert valt de nieuwe samenwerking midden in het crossseizoen, maar toch zien we hem straks niet op een Cervélo in het veld. Het merk heeft namelijk geen crossfiets.

Het is het fietsmagazine Grinta! dat het nieuws meldt en Jef Van den Bosch, manager van Van Aert, bevestigt het aan Het Nieuwsblad. “Cervélo is bezig met de ontwikkeling van een crossfiets maar die is er nog niet. Het bovendien niet echt bevorderlijk om in de loop van het seizoen van fiets te wisselen.”

Het is nog ongewis op welke fiets de drievoudige wereldkampioen rondrijdt, als op 1 januari de X²O-manche in Baal op de kalender staat. Waarschijnlijk crost hij tot het einde van het seizoen met zijn Bianchi Zolder Pro-crossfiets, ontdaan van alle merknamen en de kenmerkende blauw-groene kleur.