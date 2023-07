Wout van Aert botst op zijn limieten in openingsrit Tour: “Ik kon niet veel anders”

Wout van Aert leek de gedoodverfde favoriet voor de ritwinst in Bilbao toen in de afdaling van de Côte de Pike twee kopgroepen samensmolten. Alleen was dat buiten Simon én Adam Yates gerekend, die uit handen bleven van de elitegroep met Van Aert. De Belgische kopman van Jumbo-Visma strandde uiteindelijk op plek elf. “De benen begonnen pijn te doen op 200 meter van de meet”, zegt hij tegen Sporza.

“Ik kon niet veel anders doen”, aldus Van Aert direct na de finish. Hij kwam op vijftien seconden van Tadej Pogačar en zijn ploegmaat Jonas Vingegaard over de top van de Pike en kwam terug in de afdaling. Vervolgens ontsnapten Yates en Yates, waarop Wilco Kelderman en Sepp Kuss gingen achtervolgen. “Chapeau voor de ploeg, alleen begonnen mijn benen pijn te doen op 200 meter van de meet. Het is echt zuur.”

De broers Yates staken in de finale dus een stokje voor de gele ambities van Van Aert. “Chapeau voor hun ook. Ze pakten een goed gat en dat was echt straf, want Wilco en Sepp deden er echt alles aan. Adam heeft verdiend gewonnen”, stelt hij.

“Ik ben wel verrast door de tactiek van UAE Emirates. We hadden eerder verwacht dat ze alles op Pogačar gingen zetten, maar voor ons is dit niet slecht”, gaat WVA verder. “Ik had liever de ritzege zelf gepakt, maar ben wel blij met de positie waar ik zat. Want de laatste twee, drie klimmen ging het echt hard. Maar het is wel teleurstellend dat er iemand voorop blijft.”

