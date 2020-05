Wout van Aert blij met nieuwe kalender: “Ik kan al mijn doelen nastreven”

Van Aert heeft ook al een wedstrijdprogramma in zijn hoofd: op 1 augustus meteen beginnen in de Strade Bianche, daarna Milaan-Sanremo (8 augustus) en daarna opbouwen naar de Tour de France (29 augustus-20 september). “Normaal zouden we met onze Tourploeg ook de Dauphiné rijden, maar die ligt nu dichter bij de Tour. We weten niet of we dat zullen behouden. De ploeg kan nu net als de andere teams beginnen te plannen.”

Na de Tour staan in oktober de klassiekers op de planning. “Voor mij valt het mee met drie mooie weken: Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In principe is dat een mooie kalender.”

“Ik kan al mijn doelen nog nastreven. Ik ben zeker bij de renners die tevreden moeten zijn met dit voorstel. Het lijkt een beetje surrealistisch, zeker omdat je in deze rare periode zit. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen, maar het geeft hoop.”

“Het moeilijke element is dat we moeten afwachten. Dat is voor iedereen hetzelfde. Maar proactief werken is belangrijk. Het heeft ook geen zin om te blijven wachten tot corona zich min of meer gewonnen geeft. Je kunt niet zeggen: over twee weken begint de Tour. Dat vraagt voorbereiding.”