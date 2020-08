Wout van Aert: “Blij dat we na gisteren hebben geantwoord met de pedalen” zondag 16 augustus 2020 om 17:49

Wout van Aert wilde na de enigszins teleurstellende vierde Dauphiné-etappe, waarin Jumbo-Visma twee kopmannen kwijtraakte, zich op de slotdag revancheren met de ploeg. Dat lukte, want de Belg wist de puntentrui te veroveren en zag ploeggenoot Sepp Kuss een geanimeerde slotrit winnen. “We wilden niet opgeven en waren klaar om alles te geven in deze etappe”, zegt Van Aert na afloop.

“Na de valpartij van Primoz Roglic, voelde het alsof alles voor niets was geweest”, aldus de winnaar van de openingsrit. Toch wisten de vijf overgebleven renners de knop om te draaien. “Het was heel lastig vanaf de start. Ik was vooral blij dat ik punten kon scoren tijdens de tussensprint, en dat ik Tom Dumoulin en Sepp Kuss kon helpen richting de finale.”

Zelf kijkt Van Aert terug op een goed Critérium du Dauphiné. “Ik ben blij dat ik de enige etappe buiten het hooggebergte wist te winnen. Maar in de strijd voor de groene trui was Thibaut Pinot slechts één punt van mij verwijderd voor vandaag. Ik had op dat moment wel geluk dat hij zich focuste op het klassement.”

“Wat mij ook blij maakt is dat we na een dag als gisteren hebben geantwoord met de pedalen”, doelt hij op de tegenslag van het uitvallen van Steven Kruijswijk en Primoz Roglic. “De ploeg heeft laten zien sterk te zijn en we hopen dat Stevie en Primoz goed kunnen herstellen.”