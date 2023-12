zaterdag 9 december 2023 om 16:27

Wout van Aert ‘beter dan verwacht’ bij rentree: “Was geen makkelijke cross om mee te beginnen”

Wout van Aert heeft meteen gewonnen bij zijn rentree in het veld. De Belgische renner demarreerde na enkele ronden en kwam vervolgens met een zeer ruime voorsprong over de streep. “Mijn gevoel was beter dan ik op voorhand had gedacht”, vertelde hij in het flashinterview.

“Ik heb me eigenlijk wel geamuseerd vandaag. Het was wel enorm zwaar, de omstandigheden werden ook steeds zwaarder. Het was dus ook niet vanzelfsprekend om het vol te houden”, gaf Van Aert mee. “Ik ben afwachtend gestart vandaag. We reden een snelle eerste ronde, dus het viel snel op dat een aantal jongens zich vergaloppeerden. Na twee à drie ronden heb ik gezocht op welke stukken ik het verschil kon maken. Dat deed ik nadat ik kon zien hoe het niveau was en wie er sterk was.”

Van Aert benadrukt echter hoe zwaar het was. “Het was een gevaarlijke wedstrijd om over je limieten te gaan. Ik kreeg het ook heel zwaar op het einde, het was zeker geen makkelijke cross om mee te beginnen. Mijn gevoel was wel beter dan ik op voorhand had gedacht.”

“Of ik op voorhand zand in de ogen strooide over mijn vorm? Nee, ik ben altijd eerlijk. Ik denk dat de mensen dat wel weten dat ik zo ben. Ik wist echt niet hoe het ging gaan vandaag.” Tot slot had Van Aert nog een woordje voor zijn fans. “Het was heel leuk om dichtbij huis te crossen en een aantal bekende gezichten te zien. Ik geniet ervan als ik de fans kan plezieren.”