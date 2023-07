Wout van Aert baalt na ‘inschattingsfout’ in sprint: “Voorlopig de Tour van net niet”

Video

Wout van Aert baalde stevig na de achtste etappe van de Tour de France. In Limoges kwam hij als derde over de streep, na Jasper Philipsen en winnaar Mads Pedersen. “Het is altijd frustrerend als je het werk van de ploeg niet af kunt maken”, aldus de renner van Jumbo-Visma, die zich na de finish verontschuldigde bij zijn teamgenoten.

“Ik maakte een inschattingsfout in de sprint door iets te lang te wachten”, legt Van Aert wat er misging. “Mathieu (van der Poel, red.) en Jasper (Philipsen, red.) kwamen me voorbij toen Christophe (Laporte, red.) stilviel. Toen moest ik in de remmen. Ik maak nog een aantal lengtes goed, maar kwam tekort.”

Van Aert zat in het wiel van Christophe Laporte toen de sprint werd ingezet. “Hij verwachtte dat ik hem rechts ging passeren, terwijl ik aan de linkerkant van het wiel zat. Toen werd ik overruled van achteruit. Ja, dat is mijn eigen fout. Ik had wel het gevoel dat ik de benen had om te winnen, dat heb ik de hele week al.”

“We kicken ook op overwinningen”

In het vervolg van de Tour wil Van Aert het werk voor de ploeg blijven combineren met het nastreven van persoonlijk succes. “Er zullen uiteraard dagen zijn dat we aan de bak moeten voor Jonas, maar ik hoop voor mezelf en voor de ploeg die nul nog weg te vegen. We kicken er ook op om overwinningen te pakken en voorlopig mag dat nog niet zijn. Het is voorlopig de Tour van net niet en dat is jammer.”

Beschouwde Van Aert vandaag als zijn grootste kans op een ritzege? “Niet per se, maar het was wel iets wat me lag. Omdat die kopgroep het toch wel goed had ingedeeld, was de finale ook lastig. Dat was allemaal in mijn voordeel. Morgen is nog een superzware dag, daarna een rustdag en dan ga ik kijken wat de tweede week brengt.”

