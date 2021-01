Wout van Aert: “Als Mathieu zijn beste dag heeft, moet je zelf ook top zijn”

Wout van Aert moest in de Wereldbeker-veldrit van Hulst genoegen nemen met de tweede plaats. Hij kwam op anderhalve minuut van Mathieu van der Poel, die zegt dat hij zijn beste dag van dit seizoen had, over de finish. “Het was misschien niet mijn slechtste dag, maar als Mathieu zijn beste heeft, dan moet je zelf ook top zijn”, zegt Van Aert.

“Ik had voor de start een beter gevoel dan in Baal (toen werd Van Aert kort achter Van der Poel tweede, red.). Ik zag het daardoor wel zitten, maar het zat er niet in”, vertelt de kopman van Jumbo-Visma, die door zijn tweede plek de leiding in de Wereldbeker behield.

Wissel en banden

Vroeg in de cross liep Van Aert een achterstand op vanwege een mislukte wissel. “Mijn mecanieker stond klaar, maar plots kwam iemand onze beweging verstoren. Ik wilde mijn fiets grijpen, maar die was weg. Ik verloor zo een paar keer mijn momentum. Maar ik had ook niet de benen vandaag”, legt hij uit. Ook de bandentactiek was onderwerp van gesprek. “Ik was zeker dat het grofste profiel nodig zou zijn, maar door de wind was veel opgedroogd. Ik dacht dat het aan de banden lag en probeerde een minder grof profiel, maar ook dat liep niet zoals gehoopt.”

Volgende week staat het BK op het programma, maar omdat een baby op komst is in huize-Van Aert heeft hij zijn hoofd daar niet bij. “Goh, daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Ik ben nu vooral met thuis bezig. Het BK is al binnen een week, maar lijkt nog heel veraf. Ik heb graag controle, maar dat heb ik helaas niet zelf in de hand”, lacht hij over de aanstaande bevalling van vrouw Sarah.