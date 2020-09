Wout van Aert: “Als je je enige kans pakt, dan is de zege nog zoeter” woensdag 2 september 2020 om 17:56

Wout van Aert greep woensdag een van de weinige kansen voor hem in de Tour de France met beide handen aan. De Vlaming won in Privas de vijfde etappe. “Als je je enige kans pakt, dan is de zege nog zoeter.”

Van Aert had van Jumbo-Visma toestemming gekregen om voor eigen kans te gaan, omdat de finale op zijn lijf was geschreven. “De laatste kilometers liepen omhoog. Deze etappe past mij dus heel goed. Ik ben erg blij dat ik voor eigen kans mocht gaan.”

“Het was een hectische finale, maar voor de rest was dit een van de makkelijkste etappes die ik ooit in een wedstrijd heb gereden”, doet Van Aert zijn verhaal in het flashinterview. “Ik kon goed herstellen van mijn inspanning van gisteren, zeker omdat de etappe zo rustig was aan het begin. Daarnaast herstel je ook makkelijker als je in goede vorm verkeert.”

Cees Bol en Sam Bennett moesten uiteindelijk in de slotmeters het onderspit delven. “Sunweb had een erg goede lead-out. Toen ik Bol zag gaan, ging ik ook. Uiteindelijk scheelde het maar een half wiel, maar ook dat is genoeg.”

Nu gaat de renner van Jumbo-Visma weer door met het knechten voor Primoz Roglic en Tom Dumoulin. “Nu ik mijn zege heb, kan ik de kopmannen nog beter ondersteunen. Ze hebben allebei al hun goede benen getoond. Morgen is een belangrijke dag.”