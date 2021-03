Wout van Aert: “Als ik goed genoeg ben, dan moet ik Van der Poel altijd kunnen volgen”

Wout van Aert is zaterdag een van de favorieten in Milaan-San Remo. De renner van Jumbo-Visma geeft zijn zege van vorig jaar graag een passend vervolg, maar beseft zich ook dat zijn grootste rivaal sterker is dan ooit. Tot zorgen baart het hem echter niet.

“Als ik goed genoeg ben, maakt het niet uit welke tactiek hij toepast. Dan moet ik Mathieu van der Poel altijd kunnen volgen”, maakt Van Aert duidelijk aan Het Nieuwsblad. “Ik denk dat Milaan-San Remo ons allebei schikt. Zowel de Cipressa als de Poggio is een inspanning tussen de vijf en tien minuten. Dat kunnen we allebei, net als sprinten.”

Hoe La Primavera er zaterdag gaat uitzien, weet de Vlaming ook nog niet. Maar een aanval van ver verwacht Van Aert deze keer niet van Van der Poel. “Ik denk niet dat we ervan moeten uitgaan dat Mathieu in elke koers op een onverwacht moment zal demarreren.”

“In de Strade Bianche hebben we gezien dat hij ook defensief kan koersen. Hij hield zich zeer afzijdig, tot hij op de laatste gravelstrook het verschil maakte. Milaan-San Remo is een speciale koers. Het parcours leent er zich niet toe om op vijftig kilometer van de streep de koers open te breken. Tenminste, het is toch minder evident”, eindigt de nummer twee van Tirreno-Adriatico.