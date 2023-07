Tour 2023: Nagelbijten na de finish, maar Philipsen gewoon uitgeroepen tot winnaar

Jasper Philipsen kwam maandag als eerste over de streep in de derde etappe van de Tour de France, maar leefde na afloop nog even in spanning. De wedstrijdjury boog zich nog over de eindsprint, maar besloot toch niet in te grijpen en dus werd Philipsen – met wat vertraging – alsnog uitgeroepen tot ritwinnaar.

Philipsen kon in de laatste kilometers rekenen op een sterke lead-out van zijn ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck. Met name Mathieu van der Poel wist met een enorme kopbeurt zijn Belgische ploeggenoot in een zetel naar de laatste 250 meter te brengen. Philipsen ging vervolgens aan, met Van Aert in zijn wiel.

Die laatste probeerde Philipsen nog te remonteren, maar had geen ruimte om te passeren en moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een ereplaats. En Philipsen? Die hield zijn inspanning vol tot op de streep en rekende zo af met Phil Bauhaus en Caleb Ewan.

Na de finish was het alleen nog wel even nagelbijten voor Philipsen, aangezien de jury zich nog boog over de sprint. De Belg zou Van Aert hebben afgesneden in de laatste flauwe lijn, maar de jury kwam na het bestuderen van de beelden met een (verlossende) uitspraak: Philipsen werd toch gewoon uitgeroepen tot winnaar.