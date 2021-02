Wout Poels vierde op Ventoux: “Mooi begin van het seizoen”

Wout Poels kon in de koninginnenrit van de Tour de la Provence lang met de besten mee. Hij werd vierde op een halve minuut van de winnende Iván Sosa. Dat stemde de Limburgse klimmer tevreden: “Ik ben blij met het resultaat.”

Op weg naar Chalet Reynard, waar de karavaan halt hield, kon Poels niet mee met Sosa. Toen Egan Bernal en Julian Alaphilippe niet veel later ten aanval trokken, kon de klimmer zijn karretje in eerste instantie niet aanhaken. Hij knokte zich echter tot bij de twee grote tenoren en wist vervolgens lange tijd gelijke tred te houden. In de laatste kilometer bleek het tempo van de twee toch te hoog voor de Limburger.

“Het was een prima dag”, concludeerde Poels na de finish. “Ik ben blij met het resultaat. Het was een zware dag, maar dit is een mooi begin van het seizoen. Het is altijd goed om van voren mee te doen. Voor nu kan ik heel tevreden zijn met de vierde plaats.”

In het algemeen klassement staat Poels ook op plaats vier. De kans dat de Nederlander in de slotrit naar Salon-de-Provence 39 tellen goedmaakt op klassementsleider Sosa lijkt gering, aangezien de etappe op het lijf van de sprinters lijkt geschreven.

Bauke Mollema: “Dit was een goede eerste test”

Trek-Segafredo-renner Bauke Mollema moest zich tevreden stellen met een achtste plaats op de kille flanken van de Ventoux. Daarmee was hij na Poels de tweede Nederlander in de daguitslag. Ook Mollema kijkt met een positief gevoel terug op de etappe. “Het niveau ligt hier heel hoog. Halverwege de klim waren er nog twintig mannen in de voorste groep. Toen Sosa aanviel nam hij snel twintig seconden. Hij was vandaag duidelijk de sterkste.

Iedereen zag af, iedereen zat op de limiet. Ik heb gewoon mijn eigen tempo gereden en op het einde probeerden we een goed sprintje te rijden”, aldus Mollema, die ploeggenoot Giulio Ciccone net voor hem zag eindigen. “Het was mooi om weer eens een aankomst bergop te doen. Dit was een goede eerste test.”