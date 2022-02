Wout Poels na zege in Ruta del Sol: “Mooie maar zware dag”

Wout Poels deed goede zaken in de vierde etappe van de Ruta del Sol. De Nederlandse klimmer van Bahrain Victorious versloeg Alexey Lutsenko in een sprint-met-twee en nam na een boeiende rit de leiderstrui over van Alessandro Covi.

Voor Poels was het zijn eerste overwinning sinds de zevende etappe van de Dauphiné van 2019. “Het was een mooie maar zware dag!”, blikte hij terug op de website van zijn ploeg. De klimmer maakte met zijn ploegmaats Mikel Landa, Jack Haig en Damiano Caruso deel uit van de sterke ontsnapping die al op de eerste klim van de dag tot stand kwam. “We hebben de hele dag met vier renners vooraan gereden en iedereen heeft perfect samengewerkt.”

Op vijftien kilometer van de streep viel Lutsenko aan vanuit de kopgroep en de Nederlander ging mee. De twee aanvallers werden niet meer teruggehaald en zouden rijden voor de overwinning. “In de slotfase had ik nog goede benen en kon ik volgen toen Lutsenko ging, en in de sprint kon ik het afmaken. Ik ben echt blij met de winst. Morgen is weer een zware, laatste dag. Eens kijken wat we nog in de tank hebben!”

Gorazd Stangelj, ploegleider bij Bahrain Victorious, was tevreden. “Na een verwachte harde start kwamen we met onze vier renners in een grote kopgroep terecht. De achtervolgers waren sterk en dus moesten ook de aanvallers hard doorrijden. In de laatste 20 kilometer werd er hard gestreden voor de etappe en het klassement, en eigenlijk wonnen wij alles! Nu hebben we een groot doel om in de etappe van morgen het klassement te verdedigen.”