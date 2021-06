Wout Poels na derde plaats in Zwitserland: “Een tevreden man”

Wout Poels maakte gisteren een uitstekende indruk in de finale van de eerste rit in lijn van de Ronde van Zwitserland. De klimmer van Bahrain Victorious eindigde in een regenachtig Lachen als derde, achter ritwinnaar Mathieu van der Poel en Maximilian Schachmann.

De 33-jarige Poels, de klassementskopman van Bahrain Victorious in deze Ronde van Zwitserland, was maandag in de finale in staat om de betere renners te volgen op de flanken van de Lichtenstrasse. Op die beklimming zagen we Julian Alaphilippe als eerste aanvallen. De Fransman zorgde met zijn demarrage voor een afsplitsing.

Alleen Van der Poel, Iván García, Richard Carapaz, Maximilian Schachmann, Jakob Fuglsang, Marc Hirschi, Michael Woods en Poels waren in staat om te volgen. “Het was een interessante dag met een eveneens interessante finale”, liet Poels na afloop weten. “Ik voelde me behoorlijk goed op de beklimmingen. Dat gaf me een goed gevoel.”

“Het was fijn om mee te strijden voor een goed resultaat. Ik denk dat we op de goede weg zijn. De ploeg reed ook een perfecte etappe en we steken allemaal in een uitstekende vorm. Ik ben een tevreden man”, aldus Poels, die is opgeklommen naar de achttiende plek in het klassement. De achterstand op leider Stefan Küng bedraagt nu 52 seconden.