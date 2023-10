woensdag 11 oktober 2023 om 09:00

Wout Poels en Mischa Bredewold vallen door sterk najaar in de prijzen

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand september 2023 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot en met dinsdag 10 oktober stemmen op genomineerde renners, verdeeld over drie categorieën.

Bij de mannen ging de verkiezing in september tussen Wout Poels, Sjoerd Bax en Olav Kooij. Bij de vrouwen waren Mischa Bredewold, Lorena Wiebes en Puck Pieterse genomineerd en in de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen Puck Pieterse, Ilse Pluimers en Shirin van Anrooij.

Wout Poels (35, wegwielrennen)

Wout Poels kende een meer dan goede maand september. De Limburgse klimmer van Bahrain Victorious reed een verdienstelijke Vuelta, die hij feestelijk afsloot met een ritzege in Guadarrama voor Remco Evenepoel. Daarnaast eindigde Poels als vijfde op de mythische Angliru en als derde in de etappe naar Bejes.

Mischa Bredewold (23, wegwielrennen)

September was de maand waarin Mischa Bredewold haar absolute doorbraak kende. Ze werd derde in de eerste etappe van de Ronde van Romandië en won de gerenommeerde GP de Plouay. Maar, de kers op de taart veroverde ze in Drenthe, waar ze met een indrukwekkende aanval soleerde naar de overwinning in het Europees kampioenschap.

Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Het Amersfoortse multi-talent Puck Pieterse richtte zich in september op de mountainbike. In Les Gets won ze de sprintrace van de wereldbeker XC mountainbike, terwijl ze tijdens de hoofdwedstrijd als tweede eindigde. In het Amerikaanse Snowshoe reed ze aan het einde van de maand naar een tweede plek in de sprintrace.

Wout Poels en Puck Pieterse werden al eens maandwinnaar in hun categorie, waardoor zij al verzekerd waren van een nominatie voor de verkiezing Wielrenster en Talent van het Jaar 2023, die in november wordt uitgereikt. Bij de vrouwen was Mischa Bredewold nog niet eerder de winnares, dus is zij nu ook geplaatst voor de verkiezing aan het einde van het jaar.

Wielrenner van de maand 2023

Januari en februari: Mathieu van der Poel

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Thymen Arensman

Juni: Dylan van Baarle

Juli: Wout Poels

Augustus: Mathieu van der Poel

September: Wout Poels

Wielrenster van de maand 2023

Januari en februari: Fem van Empel

Maart: Demi Vollering

April: Demi Vollering

Mei: Demi Vollering

Juni: Puck Pieterse

Juli: Demi Vollering

Augustus: Demi Vollering

September: Mischa Bredewold

Talent van de maand 2023

Januari en februari: Shirin van Anrooij

Maart: Shirin van Anrooij

April: Shirin van Anrooij

Mei: Puck Pieterse

Juni: Puck Pieterse

Juli: Puck Pieterse

Augustus: Puck Pieterse

September: Puck Pieterse