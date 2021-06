Woods: “Klaar voor de rol van kopman”

Michael Woods werd door Israel Start-Up Nation als eerste renner aangekondigd voor de Tour de France. De Canadees gaat als kopman van de ploeg voor etappezeges en een goed klassement. “Ik voel mij echt klaar voor die rol.”

“In tegenstelling tot de andere grote namen heb ik niet de verwachtingen of druk die zij ervaren en ik denk dat ik vrij competitief kan zijn”, liet Woods tijdens de persconferentie van zijn ploeg weten. “Voor mijn gevoel heb ik laten zien dat ik een van de sterkste klimmers van het peloton ben. Ik weet dat de tijdritten mijn zwakke plek zijn, maar ik denk dat ik wat verbeterd ben.”

De Canadees begint met twee doelen aan de Tour: een klassement rijden en ritten winnen. “Als ik in de tijdritten te veel tijd verlies, krijg ik in andere etappes wellicht meer kansen om aan te vallen. Ik heb de eerste etappe nog niet gereden. Dan Martin deed dat vandaag al wel en hij zei dat het uitdagend was. Ik verkende de tweede rit vandaag en het was een echte Ardennenetappe.”

“We zullen zien wat Dan en ik kunnen doen”, aldus Woods.

Froome: ‘Fijn dat ik zo wat kan terugdoen’

Zijn ploeggenoot Chris Froome gaat op voor zijn eerste Tour de France sinds zijn zware val in de Dauphiné in 2019. “Het motiveert me zeer om terug te zijn, het is speciaal om hier met Israel Start-Up Nation te zijn”, zei de viervoudige eindwinnaar. “Ik ga niet voor het klassement, maar ik wil de andere jongens helpen. Normaal deden de jongens alles voor mij, nu is het tijd om het om te draaien en ik ben blij dat ik zo wat kan terugdoen.”