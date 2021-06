Michael Woods voert Israel Start-Up Nation aan in Tour de France

Michael Woods is de eerste bevestigde renners van Israel Start-Up Nation voor de Tour de France. De Canadees gaat als kopman van de WorldTour-ploeg voor ritzeges en een klassement.

Ploegleider Rik Verbrugghe legt op de website van zijn ploeg het kopmanschap van Woods uit: “Bij ons heeft hij natuurlijk leiderschap getoond. Zijn successen in de klassiekers, de Tour de Romandie en Tour de Suisse hebben hem het vertrouwen gegeven dat hij een rol kan spelen in de grootste wielerwedstrijd van allemaal.”

“Ik verwacht van hem dat hij zal vechten voor ritzeges en meedoet voor het klassement, net zoals hij dat in Zwitserland heeft gedaan. De focus van het team ligt voornamelijk op het beschermen van Woods en hem te ondersteunen waar dat nodig is.”

“Houd rekening met ons”

“Ik ben heel erg blij met mijn selectie”, reageert Woods. “Ik mocht al eens leider zijn in een grote ronde, maar nog nooit in de Tour de France. We willen het goed doen in het klassement, maar voor mij zijn de ritzeges toch echt het belangrijkste. Met het team dat we hier hebben, moet serieus rekening gehouden worden.”

De komende dagen presenteert het team de overige zeven renners voor de Tour de France. Grootste vraagteken in die selectie lijkt Chris Froome te zijn.