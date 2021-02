Women’s Tour vraagt om uitstel naar begin oktober

De Women’s Tour zal niet plaatsvinden van 7 tot en met 12 juni. De organisatie heeft, gezien de coronacrisis, besloten om de wedstrijd uit te stellen. Men hoopt de meerdaagse wielerkoers nu begin oktober alsnog te organiseren.

SweetSpot Group, verantwoordelijk voor de organisatie van de vrouwenwedstrijd, hoopt er samen met de Britse wielerbond en de UCI uit te komen. Voor een definitieve nieuwe datum op de UCI-kalender moet nog gewacht worden op goedkeuring van de Britse wielerbond en de internationale wielerunie zelf.

Van 4 tot en met 9 oktober

Maar als het aan het organiserende SweetSpot Group ligt, vindt de eerstvolgende editie van de Women’s Tour plaats van maandag 4 oktober tot en met zaterdag 9 oktober. De Women’s WorldTour-ronde zou dan mogelijk clashen met de Ronde van Drente voor vrouwen. De organisatie van de Nederlandse profwedstrijd zet namelijk ook in op een verplaatsing naar oktober.

“We zijn natuurlijk teleurgesteld, nu we de wedstrijd moeten uitstellen”, zo laat koersdirecteur Mick Bennett weten. “Ik hoop echter wel dat we in oktober alsnog de koers kunnen organiseren. Dan hebben de wielerfans en ploegen iets om naar uit te kijken.” Vorig jaar ging de wedstrijd niet door als gevolg van de coronacrisis. In 2019 was Lizzie Deignan de beste in het eindklassement.