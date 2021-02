WK voor vrouwen bij NOS beter bekeken dan WK voor mannen

Het WK veldrijden werd dit weekend goed bekeken in Nederland en België. De NOS kon zondagmiddag op NPO1 rekenen op gemiddeld 864.000 kijkers naar de zegetocht van Mathieu van der Poel. Zaterdag keken meer Nederlanders naar de WK-strijd bij de vrouwen, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

In totaal keken zondag ruim 1,7 miljoen Nederlanders minstens één minuut naar het WK veldrijden. Zij zagen Mathieu van der Poel voor de vierde keer wereldkampioen worden, ten koste van zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. Daarmee had de NOS zondagmiddag een marktaandeel van 31,5%.

Zaterdag lagen de kijkcijfers hoger, toen de Nederlandse vrouwen streden om de medailles. Tussen 15.05 en 17.30 uur keken gemiddeld 921.000 mensen naar de NOS, goed voor een marktaandeel van 43%. In totaal zagen bijna 2,1 miljoen mensen zaterdag minstens één minuut van de tv-uitzending op NPO1, waarin Lucinda Brand het goud pakte.

Bij de vergelijking moet opgemerkt worden dat zondagmiddag veel sportliefhebbers een alternatief op tv hadden met de voetbalwedstrijd Feyenoord-PSV op ESPN. Daar keken tussen 14.30 en 16.15 uur ruim 700.000 Nederlanders naar.

1,4 miljoen kijkers voor Sporza

Via Sporza keken zondag gemiddeld bijna 1,4 miljoen Vlamingen naar het WK in Oostende, goed voor een marktaandeel van 78,9%. Het was voor Sporza het best bekeken WK sinds 2016. Toen keken ruim 1,4 miljoen Vlamingen naar de titelstrijd in Zolder. Het WK van Louisville deed het nog beter, met meer dan anderhalf miljoen kijkers.

De vrouwenwedstrijd brak zaterdag het kijkcijferrecord op ‘de Belg’ met ruim 810.000 kijkers en een marktaandeel van 64,2%. Het oude record stond op 752.000 kijkers naar de WK-wedstrijd in Bogense. Het is niet bekend hoeveel Nederlandse kijkers afgelopen weekend afstemden op Sporza en vice versa.

Eurosport

Ook Eurosport zond het WK veldrijden uit. Zondag stemden in Nederland gemiddeld 29.000 mensen hun tv af op de sportzender. Zaterdag bij de vrouwen waren dat er gemiddeld 10.000 volgens Stichting Kijkonderzoek.