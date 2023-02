Preview dubbelinterview Sven & Thibau Nys: “De crosser die enkel en alleen de cross doet, heeft ook nog bestaansrecht”

Ride

Thibau Nys is dit weekend de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel veldrijden bij de beloften. Nog één keer vlammen in het veld, daarna gaat de focus op de weg. “Dit jaar wil ik ontdekken welke parcoursen ik het beste aankan”, vertelt hij in een dubbelinterview met zijn vader Sven Nys in RIDE Magazine.

Lucinda Brand ging hem al voor. In de winter crossen namens Baloise Trek Lions en tijdens het wegseizoen koersen in het shirt van WorldTeam Trek-Segafredo. Nys mocht afgelopen najaar als stagiair al een paar keer mee met zijn nieuwe ploeg. Vanaf dit voorjaar volgen de grotere koersen.

“Het maakt mij niet uit welk programma ik ga rijden als ik maar veel ervaring op kan doen. En mezelf naar een hoger niveau kan tillen”, vertelt de jonge Nys over zijn bescheiden ambities. “De jaren daarna kunnen we misschien naar resultaten gaan kijken. Daar ben ik voor dit jaar nog niet mee bezig. Ik wil heel veel leren en kijken waar ik het beste in ben.”

Welke discipline heeft een grotere aantrekkingskracht op jou? Wegwielrennen of veldrijden?

Thibau: “Heel lastig te zeggen. Aan het einde van het crossseizoen verlang ik echt naar de weg, maar omgekeerd is dat ook het geval. Wanneer het herfst in zicht is, lonkt mijn crossfiets. Ik zou zeggen dat ik de cross toch leuker vind, maar iets op de weg bereiken is zoveel groter en zoveel mooier. Gelukkig zijn beide disciplines goed te combineren. Althans, dat denk ik.

Zou je ook de overstap maken als er net zoveel prestige te behalen is in het veldrijden als op de weg?

Thibau: “Dat weet ik niet. Het wegwielrennen is zoveel groter. Als je een wedstrijd die een beetje belang heeft kunt winnen op de weg, voelt dat zoveel groter aan dan een cross winnen. Al heb ik natuurlijk nog niet gevoeld hoe het is om in een cross op het hoogste niveau mee te doen om de over de overwinning. Dat blijft iets wat ik nog graag wil ontdekken.”

Ben je het daar mee eens?

Sven: “Daar kan ik mij wel in vinden, maar ik spreek het ook een klein beetje tegen. De crosser die enkel en alleen de cross doet, heeft ook nog bestaansrecht. Iedere veldrijder moet ter voorbereiding wel een wegprogramma hebben.

Er moet ook nog een wereld zijn waar enkel en alleen de crosser zijn ding kan doen. Lars van der Haar en inmiddels Joris Nieuwenhuis zijn daar goede voorbeelden van. Laten we vooral hopen dat dit ook kan blijven bestaan. Dat er gecrosst kan blijven van september tot februari en niet alleen wanneer de wegrenners stoppen, vakantie hebben genomen en dan een paar veldritten willen rijden.

Het veldritseizoen zou dan wel heel kort worden. Juist die mix van de traditionele crossers met de wegrenners die overstappen is leuk. Het ene jaar gaat dat overhellen naar de wegrenners, die gewoon fantastische atleten zijn, maar het andere jaar kan het ook helemaal anders zijn, omdat het moeilijker is die overstap te maken.”



Het volledige dubbelinterview met Thibau en Sven Nys verschijnt in de seizoensgids van RIDE Magazine. In het interview spreken vader en zoon onder andere over het WorldTour-debuut van Thibau, over de hoge verwachtingen als ‘zoon van’ en vertellen ze waarom de doorbraak van Juan Ayuso de EK beloftentitel van Thibau nog mooier maakt.

Bestel de nieuwe RIDE online voor slechts € 9,95. Wanneer je nu de nieuwe RIDE bestelt en de winnaar van het WK juist weet te voorspellen, dan krijg je van ons het aankoopbedrag teruggestort. Met een abonnement heb je nog meer voordeel en maak je kans op 2 gratis exemplaren.