WK veldrijden op programma Mathieu van der Poel en Tom Pidcock

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock hebben het WK veldrijden 2022 in Fayetteville (Verenigde Staten) gewoon op hun programma staan. Dat laten hun ploegen Alpecin-Fenix en INEOS Grenadiers weten aan Het Laatste Nieuws. Wout van Aert weet nog niet of hij het wereldkampioenschap rijdt.

“Het kwam nog niet ter sprake, om de simpele reden dat we ervan uitgaan dat we dat WK zullen rijden mét Mathieu”, vertelt ploegleider Christoph Roodhooft van Alpecin-Fenix. “Ik zie niet goed in waarom we dat zouden moeten laten vallen. Tuurlijk is het een beetje een ambetante verplaatsing. Maar ik heb niet het gevoel dat Mathieu nu al op een punt in zijn carrière is aanbeland dat hij die dingen zomaar kan schrappen. […] Voorlopig is een afmelding niet aan de orde.”

Tom Pidcock

Ook Pidcock is er op 30 januari 2022 bij in de VS, bevestigt zijn trainer Kurt Bogaerts. “Bij leven en welzijn rijdt Tom het WK, omdat we het als een internationale sport zien en een jonge renner als hij moet kunnen omgaan met de omstandigheden. Natuurlijk is het makkelijker om een WK veldrijden in België te combineren met het klassieke voorjaar op de weg, dan een WK in de VS. Maar het hoort er onvermijdelijk een beetje bij”, aldus Bogaerts.

“Tom beseft ook heel goed dat cyclocross hem heeft gebracht naar zijn huidige niveau. Dus brengt hij respect op voor die sport. En voor de concurrentie die ze een hele winter lang beoefent. Het zou de discipline opwaarderen mochten zowel Wout, Mathieu als Tom aan de start komen in Fayetteville”, vindt de INEOS-coach. Naar verwachting duikt Pidcock in het weekend van 4 december (Boom) en 5 december (Antwerpen) voor het eerst het veld in.

Wout van Aert

Voor Wout van Aert is het klassieke voorjaar een groot doel in 2022. Jumbo-Visma heeft de ploeg flink versterkt en wil scoren, maar zijn precieze programma is nog niet bekend. “We zullen de komende twee maanden echt nog nodig hebben om tot concrete, afgelijnde plannen te komen. Over zijn veldritactiviteiten hakken we wél heel binnenkort de laatste knopen door”, gaf sportief directeur Merijn Zeeman aan. Dan wordt dus ook duidelijk of Van Aert afreist naar Amerika en het WK betwist.