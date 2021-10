Merijn Zeeman over versterkte voorjaarskern Jumbo-Visma: “Wout kan nu ‘het spel’ spelen”

“Collectief waren we het voorbije voorjaar niet sterk genoeg. Daar hebben we werk van gemaakt”, aldus Jumbo-Visma ploegleider Merijn Zeeman. “Met de versterkingen moeten we in 2022 sterker voor de dag komen. We hebben nu meerdere ijzers in het vuur en die bieden Wout de kans om energie te sparen en ‘het spel’ in de finale beter te kunnen spelen.” Met of zonder Tiesj Benoot…

Om misverstanden te vermijden, Zeeman wilde in het interview in Het Laatste Nieuws niet aan het thema-Benoot. “Ik kan er niets over zeggen. Het is een gerucht waar ik niet op ga reageren.” Maar de concrete interesse betekent wel dat Jumbo-Visma werk maakt van de versterking van de klassiekerkern rond kopman Wout van Aert.

En met het aantrekken van Tosh Van der Sande en Christophe Laporte is die kern sowieso al versterkt. “Een absolute noodzaak”, geeft Zeeman toe. “Kijk, wij zijn een ploeg die de dingen altijd benoemt zoals ze zijn. En daar ook naar handelt. Het is simpel: collectief waren we dit voorjaar niet sterk genoeg.”

‘Versterking’ Mike Teunissen

“Met deze aanvullingen moeten we in 2022 sterker voor de dag kunnen komen. We hebben nu meerdere ijzers in het vuur. Die Wout de kans bieden om wat meer energie te sparen en ‘het spel’ in de finale beter te kunnen spelen.” Zeeman noemt naast Van der Sande en Laporte overigens ook Mike Teunissen bij de ‘versterkingen’.

“Omdat we hem dit seizoen het hele voorjaar hebben moeten missen (Teunissen kampte met een spierscheur in het bovenbeen, red). Wedstrijden worden tegenwoordig steeds vroeger opengebroken. Dat maakt de finales langer, zwaarder en intensiever. Christophe, Tosh en Mike hebben al meermaals bewezen dat ze zo’n scenario aankunnen. En daar, in hoge nood, als het écht moet, een bepalende rol in kunnen spelen. En zelf een resultaat kunnen rijden, met hun spurtsnelheid als extra troef.”

“De groep renners die in dat soort koersen de finale kunnen rijden, is heus niet zo groot”, legt Zeeman uit. “Waar jongere renners in het rondewerk al wat vaker de neus aan het venster steken, blijft die ‘aanwas’ aan de onderkant in de klassiekers beperkt. Daar is het erg specifiek. En komt het aan op het beheersen van heel veel verschillende aspecten van de wielersport. Parcourskennis, het kunnen omspringen met extreme omstandigheden, positionering gecombineerd met de bijhorende techniek, met hoge snelheden op een bochtje afrijden…”

Zeeman voegt ook de naam Nathan Van Hooydonck toe. “Die heeft het echt goed gedaan het voorbije voorjaar. Hij heeft veel bijgeleerd van ons afscheidnemende duo Martens-Wynants.” Het Laatste Nieuws dropte ook de namen Timo Roosen, Edoardo Affini en Pascal Eenkhoorn. Maar daarbij maakte Zeeman enig voorbehoud bij. Onder het mom van “interne concurrentie”.

Veldrijden, met of zonder het WK in Fayetteville

“Een plek in de selectie van pakweg de Ronde van Vlaanderen moet een dure plek worden. Net als in de grote ronden. Eentje waar renners de handschoen moeten voor opnemen en knokken. Om te tonen dat ze die plek waard zijn”, besluit Zeeman.

Nog dit: vrijdag zit Van Aert samen met de ploegleiding. Voor een terugblik op 2021 en een eerste blik op de nabije toekomst en zijn programma voor 2022. “We zullen de komende twee maanden echt nog nodig hebben om tot concrete, afgelijnde plannen te komen. Over zijn veldritactiviteiten hakken we wél heel binnenkort de laatste knopen door.” Dan zouden we ook moeten weten of het WK in Fayetteville in die plannen past.