WK veldrijden 2022 in Fayetteville: Voorbeschouwing Team Relay

Het wereldkampioenschap veldrijden 2022 kent zijn hoogtepunt in het weekend, maar op vrijdag 28 januari staat er al een titelstrijd op het programma. Het gaat om de Team Relay, een gemengde aflossing per land, dat als testevent is toegevoegd aan dit WK. Veel toppers ontbreken en Nederland is zelfs helemaal niet van de partij. WielerFlits blikt vooruit op de Team Relay.

Historie

De geschiedenis van de Team Relay in het veldrijden is kort. Of eigenlijk, die is er niet. In het wegwielrennen kennen we sinds een aantal jaar de Mixed Relay ploegentijdrit, dat de plek heeft ingenomen van de ploegentijdrit voor commerciële ploegen. Daar zien we de laatste jaren drie mannen en drie vrouwen in actie. Op het WK veldrijden zal dat ongeveer hetzelfde zijn.

Eind september introduceerde de UCI de plannen van deze testwedstrijd. Er hangt dus ook geen officiële wereldtitel aan vast voor de winnaars. Pas twee maanden geleden, in november, werden de precieze regels voor de Team Relay bekendgemaakt (zie hieronder bij ‘Regels’). Op dit moment kunnen we wel stellen dat het onderdeel nog een extraatje is, waar niet alle toppers hun tijd en energie in willen steken.

De UCI liet bij de presentatie weten dat het testevent na afloop geëvalueerd gaat worden. Daarna wordt bekeken of het onderdeel de potentie heeft om een vaste plek te krijgen in het programma van het WK veldrijden.

Regels

Een land moet voor de Team Relay zes renners afvaardigen. Een team bestaat uit drie mannen en drie vrouwen, waarvan één elite-man en één elite-vrouw. De andere vier crossers, twee mannen en twee vrouwen, komen uit in de beloften- of juniorencategorieën. Een land mag twee U23-renners kiezen, twee U19-renners of een mix uit beide leeftijdsgroepen. De crossers die opgesteld worden, moeten ook individueel meedoen aan het WK veldrijden.

Elke renner rijdt één ronde over het parcours en zal daarna bij de finish, in de zogenoemde wisselzone, zijn landgenoot aflossen door diegene aan te tikken. De startvolgorde mag een land zelf bepalen. Na zes rondes is het winnende land op de Team Relay bekend.

Regelwijziging UCI

Tenminste, dat was de bedoeling… Vanwege de verre en dure reis naar de Verenigde Staten zijn veel landen met een klein gezelschap afgereisd naar het WK. Nederland liet bijvoorbeeld op voorhand al weten niet te starten en de bondscoach wilde zijn renners niet dwingen deel te nemen. De UCI heeft, nadat er ook diverse coronabesmettingen aan het licht kwamen binnen de selecties, daarom last minute besloten de regels aan te passen.

Er staan vrijdag vier renners per land aan de start, in plaats van de eerder genoemde zes. Daarnaast mochten landen ook een tweede team inschrijven. Canada en de Verenigde Staten starten daarom met een A- en een B-ploeg.

Parcours

Het WK veldrijden wordt verreden in het Centennial Park, dat gelegen op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville. Die stad is dan weer gelegen in het noordwesten van de staat Arkansas. Het circuit heeft een totale lengte van 3,1 kilometer (of zoals de Amerikanen zeggen: 1.75 mijl) waarvan 3% verhard en 97% gras.

Dat is iets langer dan het Wereldbeker-parcours waarop afgelopen oktober gecrost werd, die ronde was toen 2,89 kilometer lang. Onder meer aan de zuidkant van het parcours, vlak voor de kasseienstrook, is de lus iets vergroot ten opzichte van enkele maanden terug.

Kunstmatige hindernissen op het parcours zijn twee bruggen, een trappenpartij en een kasseisectie. Voorts is er een helling van 250 meter met een gemiddelde stijgingsgraad van 7,4% en een maximale stijgingsgraad van goed 15% en dus een strook met kasseien.

Brook Watts, een van de grote mannen achter de cross in Fayetteville, startte begin 2018 met het ontwerpen van het parcours en haalde zijn inspiratie uit de vele Belgische en Nederlandse veldritten die hij bezocht. Zo ontwierp hij een trappenpartij met 38 tredes. Watts vertelde ons eerder dat hij zich vooral liet inspireren door Ruddervoorde en Valkenburg, en daar ‘een vleugje’ Namen aan toevoegde.

Programma

Programma vrijdag 28 januari:

WK veldrijden Team Relay (Testevent)

Start: 12.30 uur / 19.30 uur

Finish: rond 13.15 uur / rond 20.15 uur

Locatie:

S Centennial Park Ln, Fayetteville, AR 72704, Verenigde Staten

Deelnemerslijst

Favorieten

Tijdens de laatste regelwijziging voor dit nieuwe testonderdeel, liet de UCI weten dat er zeven teams aan de start staan van de Team Relay. België, Tsjechië en Italië hebben elk een selectie op de been getrommeld voor dit bijnummer, terwijl de Verenigde Staten en Canada twee teams hebben. Dit betekent dat er zeven ‘landen’ starten.

België is uiteraard topfavoriet, ook al stelt bondscoach Sven Vanthourenhout niet zijn grootste kleppers op. Die verkiezen rust en training in aanloop naar hun individuele wedstrijden van zaterdag en zondag. Daan Soete is de enige elite man die aan de start staat. Hij moet na de start meteen het eerste kloofje slaan namens Team Belgium.

Belofterenster Kiona Crabbé vertrekt als tweede en zij geeft daarna over aan Alicia Franck, de elite vrouw in het gezelschap. Aan Niels Vandeputte om het daarna af te maken. Met dit kwartet maakt België de meeste kans op het eerste goud op dit testnummer. Junioren Kenay De Moyer en Fleur Moors zouden ook meedoen, maar zijn door de nieuwe regels uit de ploeg gehaald.

Dan Italië, waar Silvia Persico de kar moet dragen. Zij is de enige elite renster in het viertal van de Italianen, dat verder bestaat uit Lucia Bramati (beloften vrouwen) en Samuele Leone en Davide Toneatti (beiden beloften mannen). Als je dat afzet tegen het geweld dat België aan de start brengt, met twee mannen die wekelijks bij de elites uitkomen, gaan de Azzuri uit Italië het lastig krijgen.

Katerina Nash is de bekendste naam in de ploeg van Tsjechië. Ze is 44 jaar, maar nog lang niet versleten en komt hier in actie als slotrijdster van de Tsjechische ploeg. Michael Boros gaat als elite man als tweede van start. Nash en Boros moeten het verschil gaan maken, en dan is het aan belofte-man Matyas Fiala en belofte-vrouw Kristyna Zemanova om de schade te beperken.

Verenigde Staten A kan met Eric Brunner en Clara Honsinger rekenen op de nationale kampioenen van Amerika. Katie Clouse en Scott Funston maken het viertal compleet. Zij zijn dan weer de regerende beloftenkampioenen van de VS. Het is dan ook niet voor niets de A-ploeg op deze Team Relay in eigen land. En reken maar dat zij gebrand zullen zijn om zich te laten zien. Hier kan België nog wel een zware dobber aan krijgen.

Opvallend: dit team kiest qua categorieën voor dezelfde volgorde als België. Soete neemt het dus op tegen Brunner, Clouse tegen Crabbé, Honsinger tegen Franck en Funston tegen Vandeputte. De grote uitdagers van België?

Het tweede team van de Verenigde Staten B bestaat uit achtereenvolgens Gage Hecht, Madigan Munro, Katherine Sarkisov en Jack Spranger. Vooral de namen van Hecht en Munro zullen een lampje doen branden bij de veldritvolgers, maar zij zitten niet op het niveau van eerder genoemde elite mannen en belofte vrouwen. Sarkisov en Spranger zijn dan weer junioren. De kans op een medaille lijkt klein voor deze ploeg.

Canada heeft net als het thuisland twee ploegen op de been gebracht. Het meest kansrijke team is Canada A, dat met Michael van den Ham (elite man), Sidney McGill (elite vrouw), Ava Holmgren (juniore vrouw) en Owen Clark (belofte man) een tijdje mee zou moeten kunnen met de concurrentie. Het is wel zo dat deze namen nooit op de voorposten koersen in het Vlaamse geweld, dus wonderen hoeven we niet te verwachten. Ook niet van Canada B, waar Tyler Orschel als elite man een team vormt met drie junioren.

Favorieten volgens WielerFlits

*** België

** Verenigde Staten A, Tsjechië

* Italië, Verenigde Staten B, Canada

Weer en TV

Ondanks dat het een testevent betreft, wordt de Mixed Relay van het WK veldrijden wel ‘gewoon’ in beeld gebracht. Natuurlijk is Sporza er live bij vanaf 19.20 uur op Canvas, en later vanaf 20.00 uur ook op Ketnet. Op Eurosport 1 en de Eurosport Player wordt het ook live uitgezonden vanaf 19.30 uur. Of de NOS deze wedstrijd live uitzendt op haar kanalen, is nog niet bekend.

Voor de weersverwachting beroepen we ons zoals gewoonlijk op Meteovista. Vrijdag schommelt de temperatuur in de ochtend en de middag rond het vriespunt, al schijnt de zon bij tijd en wijlen wel. De gevoelstemperatuur ligt wel iets lager door de aanwezige wind.