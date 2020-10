WK MTB: Pauline Ferrand-Prévot wint afgetekend haar derde wereldtitel zaterdag 10 oktober 2020 om 13:43

Pauline Ferrand-Prévot is voor de derde keer wereldkampioene op de cross-country geworden. In Leogang ging de Française er al in de openingsfase vandoor, waarna de concurrentie haar nooit meer terugzag.

Voor het WK werd bekend dat Annika Langvad, de wereldkampioene van Nové Město (2016), niet van de partij zou zijn. De Deense kampte na de enige wereldbekerwedstrijden met een buikvirus en besloot vervolgens haar fiets aan de wilgen te gangen. In het Oostenrijkse Leogang verdedigde Pauline Ferrand-Prévot haar titel van Mont-Sainte-Anne, terwijl het vanuit Nederlands perspectief uitkijken was naar Anne Terpstra.

Ferrand-Prévot schoot uit de startblokken in de openingsronde en ook Terpstra, Evie Richards en Rebecca McConnell kwamen goed weg. Al snel sloeg de Française, die werd aangemoedigd door haar partner Julien Absalon, een gaatje op de concurrentie en had bij de eerste passage van de streep een voorsprong van elf seconden te pakken. Terpstra intussen zakte al in de eerste volle ronde terug en zou uiteindelijk de strijd staken omdat ze geen lucht meer kreeg.

Vooraan was Ferrand-Prévot oppermachtig, ondanks enkele schoonheidsfoutjes in de tweede en de derde ronde. Na drie ronden was het verschil met nummer twee McConnell al opgelopen tot twee minuten. Verder daarachter ontspon zich een interessante strijd om de derde plaats tussen Sina Frei en Eva Lechner. In de vierde ronde slaagde Lechner er even in wat afstand te nemen van de jonge Zwitserse, die toch weer terug kon aansluiten.

Spannende strijd om het zilver

Vervolgens zakte McConnell wat terug, waardoor Lechner en Frei plots het zilver weer in het vizier kregen. Lechner rook bloed en zette nog eens extra aan bij het ingaan van de laatste ronde. Even later kwam de Italiaanse bij de Australische, waardoor de strijd om de tweede plaats weer volledig open was. Uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen. Lechner drukte haar fiets net wat eerder over de streep en legde beslag op het zilver. Voor McConnell restte het brons.

Dat alles speelde zich ver af achter Ferrand-Prévot, die na Vallnord (2015) en Mont-Sainte-Anne (2019) voor de derde keer de wereldtitel veroverde op de cross-country.

WK mountainbike in Leogang 2020

Uitslag vrouwen

Pauline Ferrand-Prévot in 1u27m33s

Eva Lechner op 3m01s

Rebecca McConnell op 3m01s

4. Sina Frei op 3m46s

5. Isla Short op 4m17s

6. Jolanda Neff op 4m46s

7. Yana Belomoina op 5m28s

8. Maja Wloszczowska op 5m44s

9. Tanja Zakelj op 6m12s

10. Alessandra Keller op 6m25s