WK MTB: Oppermachtige Sarrou onttroont Schurter zaterdag 10 oktober 2020 om 16:11

Jordan Sarrou is de nieuwe wereldkampioen mountainbike in het onderdeel cross-country. De Fransman reed in het Oostenrijkse Leogang met een sterk optreden verrassend naar het goud.

De Nederlander Milan Vader ging voortvarend van start en nam in de openingsronde de leiding. De Fransen Sarrou en Titouan Carod moesten in de achtervolging. Titelverdediger Nino Schurter kende een slechte start en moest al snel 45 tellen toegeven.

Vader werd al in de eerste ronde bijgehaald door Sarrou, die hem direct op achterstand zette. In de tweede ronde wist de Fransman zijn voorsprong verder uit te bouwen. Ondertussen was duidelijk dat Schurter zijn titel niet meer zou prolongeren. De Zwitser keek na twee rondes al tegen een achterstand van twee minuten aan, waardoor de hoop op een nieuwe wereldtitel vervloog.

Milan Vader kende onderweg de nodige tegenslag en kwam meermaals ten val. De Zeeuw viel terug naar een zesde plek en zag zijn kans op een medaille verdwijnen. Uiteindelijk finishte hij als 23ste.

Sarrou viel ondertussen niet stil en reed soeverein naar zijn eerste wereldtitel. De 27-jarige Fransman volgt Nino Schurter op, die na vijf wereldtitels op rij de regenboogtrui aan Sarrou af moet staan.

Sarrou bezorgde de Fransen de tweede wereldtitel van de dag. Eerder vandaag ging de wereldtitel bij de vrouwen naar Pauline Ferrand-Prévot.

WK mountainbike in Leogang 2020

Uitslag mannen

1. Jordan Sarrou in 1u25m37s

2. Mathias Flückiger op 45s

3. Titouan Carod op 55s

4. Luca Braidot op 1m23s

5. Ondrej Cink op 1m37s

6. Maxime Marotte op 1m37s

7. Filippo Colombo 2m12s

8. Nadir Colledani op 2m29s

9. Nino Schurter op 2m33s

10. Henrique Avancini op 2m49s